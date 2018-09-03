 Наступний міжкорейський саміт відбудеться в Пхеньяні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.09.2018

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Новини

Наступний міжкорейський саміт відбудеться в Пхеньяні

Третя зустріч лідера КНДР Кім Чен Ина з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном відбудеться 18-20 вересня в Пхеньяні, повідомили в Сеулі. Під час зустрічі сторони говоритимуть про денуклеаризацію КНДР.

КНДР, Південнокорейський посланець Чон Ий Ен та лідер КНДР Кім Чен Ин у Пхеньяні

Південнокорейський посланець Чон Ий Ен та лідер КНДР Кім Чен Ин у Пхеньяні

Наступна зустріч на найвищому рівні керівництва Північної та Південної Кореї відбудеться з 18 по 20 вересня в Пхеньяні. Про це в четвер, 6 вересня, повідомив у Сеулі спецпосланець південнокорейського президента Чон Ий Ен, передає агенція новин AFP.

За даними інформагенції dpa, сторони напередодні визначили дату проведення цієї зустрічі під час перебування південнокорейської делегації в Пхеньяні. Запланований саміт стане вже третьою зустріччю лідера КНДР Кім Чен Ина та президента Південної Кореї Мун Чже Іна. Під час переговорів у Пхеньяні йтиметься про "практичні кроки" щодо денуклеаризації Корейського півострова.

В адміністрації південнокорейського президента наголосили, що Кім Чен Ин підтвердив під час зустрічі з південнокорейською делегацію свої наміри щодо ядерного роззброєння. Схожу інформацію поширили й північнокорейські державні ЗМІ. "Північ і Південь мають як і досі посилено домагатися денуклеаризації на Корейському півострові", - процитувало лідера КНДР державне північнокорейське інформаційне агентство ЦТАК. Лідер КНДР також визнає за необхідне "повністю усунути небезпеку збройного конфлікту і жаху війни на Корейському півострові".

Досі лідери Кім Чен Ин та Мун Чже Ін зустрічалися двічі. Востаннє це було в травні цього року. Попередньої домовленості про проведення саміту в вересні сторони досягли ще минулого місяця. Це буде перша за понад десять років (з 2007-го) поїздка південнокорейського президента до КНДР.

  • Китайсько-північнокорейський кордон, місто Даньдун, КНР

    Міст до Північної Кореї

    Міст у нікуди

    Даньдун розташований з китайського боку кордону між КНР та КНДР. Головною туристичною принадою цього міста є міст через прикордонну річку Ялуцзян. Його розбомбили у 1950 році під час Корейської війни. Залишки конструкції з північнокорейського боку розібрали, а з китайського - поновили і перетворили на пам'ятник "Зламаний міст".

  • Зламаний міст

    Міст до Північної Кореї

    Туристична принада

    "Зламаний міст" приваблює безліч туристів. Зокрема і завдяки розміщеному лише у кількох метрах іншому мосту - Китайсько-корейської дружби. Це один із небагатьох шляхів, яким можна в'їхати до КНДР та виїхати з країни. Нижче за течією є і третій міст, геть новий. Утім, користуватися ним неможливо, оскільки Північна Корея не побудувала зі свого боку річки дороги та термінали.

  • Місто Сінийджу у КНДР

    Міст до Північної Кореї

    Погляд через річку

    Із боку КНДР поблизу кордону - місто Сінийджу. У місті 400 тисяч мешканців, його вважають великим для Північної Кореї транспортним центром. Невдовзі його значення ще збільшиться - зараз ведуться роботи зі спорудження швидкісної магістралі й налагодження залізничного сполучення зі Пхеньяном.

  • На кордоні з КНДР

    Міст до Північної Кореї

    Іще один погляд зі "Зламаного мосту"

    "Зламаний міст" дає можливість туристам та усім зацікавленим отримати з боку Даньдуна хоча би поверхневе уявлення про життя в Північній Кореї. Приміром, про техніку північнокорейських селян.

  • КНДР у телескоп

    Міст до Північної Кореї

    КНДР у телескоп

    Для охочих побачити КНДР поближче на набережній підготували телескопи. За кілька юанів можна деякий час подивитися на життя у країні, повністю відрізаній від решти світу.

  • Сувеніри з кордону

    Міст до Північної Кореї

    Сувеніри з кордону

    На пам'ять про поїздку на китайсько-північнокорейський кордон туристи можуть придбати в Даньдуні сувеніри. А фотографію загадкової КНДР за колючим дротом - безкоштовно на додачу.

  • Північнокорейський ресторан

    Міст до Північної Кореї

    Делікатеси з голодної країни

    У самому Даньдуні туристи можуть навіть відвідати один із північнокорейських ресторанів. Ними дійсно керують із КНДР - для підтримки престижу країни. А заразом і для збільшення валютних надходжень до кас Пхеньяна.

  • Санкції проти режиму в КНДР

    Міст до Північної Кореї

    Прохолодні відносини

    Після четвертого випробування ядерної зброї, проведеного КНДР у січні 2016 року, відносини між Пхеньяном та Пекіном помітно охололи. Китайське керівництво підтримало посилення санкцій ООН проти Північної Кореї. А після чергового випробування Пхеньяном балістичної ракети Пекін припинив поставки вугілля до КНДР.

  • Економічного процвітання немає

    Міст до Північної Кореї

    Економічного процвітання немає

    Пхеньян та Пекін планували укріплювати господарські зв'язки у прикордонній зоні. Але ознак співробітництва знімальна група Reuters не побачила. Цей квартал будинків преміум-класу в Даньдуні вже збудували. Але багато будівель у місті напівпорожні, чимало будівництв заморожені. Зону вільної торгівлі також не створено.

    Автор: Естер Фельден, Ольга Войтович


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