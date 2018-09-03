Наступний міжкорейський саміт відбудеться в Пхеньяні

Наступна зустріч на найвищому рівні керівництва Північної та Південної Кореї відбудеться з 18 по 20 вересня в Пхеньяні. Про це в четвер, 6 вересня, повідомив у Сеулі спецпосланець південнокорейського президента Чон Ий Ен, передає агенція новин AFP.

За даними інформагенції dpa, сторони напередодні визначили дату проведення цієї зустрічі під час перебування південнокорейської делегації в Пхеньяні. Запланований саміт стане вже третьою зустріччю лідера КНДР Кім Чен Ина та президента Південної Кореї Мун Чже Іна. Під час переговорів у Пхеньяні йтиметься про "практичні кроки" щодо денуклеаризації Корейського півострова.

В адміністрації південнокорейського президента наголосили, що Кім Чен Ин підтвердив під час зустрічі з південнокорейською делегацію свої наміри щодо ядерного роззброєння. Схожу інформацію поширили й північнокорейські державні ЗМІ. "Північ і Південь мають як і досі посилено домагатися денуклеаризації на Корейському півострові", - процитувало лідера КНДР державне північнокорейське інформаційне агентство ЦТАК. Лідер КНДР також визнає за необхідне "повністю усунути небезпеку збройного конфлікту і жаху війни на Корейському півострові".

Досі лідери Кім Чен Ин та Мун Чже Ін зустрічалися двічі. Востаннє це було в травні цього року. Попередньої домовленості про проведення саміту в вересні сторони досягли ще минулого місяця. Це буде перша за понад десять років (з 2007-го) поїздка південнокорейського президента до КНДР.

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