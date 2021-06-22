"Наступна гра завжди найважча", або 10 цитат про футбол (фотогалерея)

Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу

Санкт-Петербург - Крестовський стадіон

Крестовський стадіон у Санкт-Петербурзі, відомий також як "Газпром Арена", був зведений до Чемпіонату світу з футболу 2018 року. Арена вміщує 69 тисяч глядачів та стоїть на місці старого стадіону імені Кірова, який було знесено в 2006 році. На будівництво нової арени витратили приблизно 930 мільйонів євро. У Санкт-Петербурзі відбудуться три матчі групового раунду та чвертьфінал Євро-2020.