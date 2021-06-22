"Наступна гра завжди найважча", або 10 цитат про футбол (фотогалерея)

Висловлювання Франца Беккенбауера, Отто Регаґеля, Берті Фоґтса та інших німецьких футбольних зірок - у перекладі й оригіналі.
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