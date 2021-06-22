 ″Наступна гра завжди найважча″, або 10 цитат про футбол (фотогалерея) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 22.06.2021

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Політика й суспільство

"Наступна гра завжди найважча", або 10 цитат про футбол (фотогалерея)

Висловлювання Франца Беккенбауера, Отто Регаґеля, Берті Фоґтса та інших німецьких футбольних зірок - у перекладі й оригіналі.

  • Отто Регаґель, 2004 рік

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    Іноді програємо ми, іноді виграють інші. +++ Mal verliert man und mal gewinnen die anderen.

    Отто Регаґель (Otto Rehhagel, * 1938)

  • Франц Беккенбауер, 1976 рік

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    Поза грою - це тоді, коли суддя свистить. +++ Abseits ist, wenn der Schiedsrichter pfeift.

    Франц Беккенбауер (Franz Beckenbauer, * 1945)

  • ЧС-1954

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    Наступна гра завжди найважча. +++ Das nächste Spiel ist immer das schwerste.

    Зепп Герберґер (Sepp Herberger, * 1897 - † 1977)

  • Уве Зеелер, 1966 рік

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    Центральний нападник більшу частину свого життя проводить у штрафному майданчику. +++ Ein Mittelstürmer verbringt die meiste Zeit seines Lebens im Strafraum.

    Уве Зеелер (Uwe Seeler, * 1936)

  • Берті Фоґтс, 1979 рік

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    Якщо я піду по воді, мої критики скажуть, що я навіть плавати не вмію. +++ Wenn ich über's Wasser laufe, dann sagen meine Kritiker: Nicht mal schwimmen kann er.

    Берті Фоґтс (Berti Vogts, * 1946)

  • Роланд Вольфарт, 1990 рік

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    Два гольові моменти, один гол - це я називаю стовідсотковим результатом. +++ Zwei Chancen, ein Tor - das nenne ich hundertprozentige Chancenauswertung.

    Роланд Вольфарт (Roland Wohlfarth, * 1963)

  • Удо Латтек (праворуч) та Дієго Марадона, 1982 рік

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    Вони грають тактично добре, хоча грають без тактики. +++ Sie spielen taktisch gut, obwohl sie ohne Taktik spielen.

    Удо Латтек (Udo Lattek, * 1935 - † 2015)

  • Франц Беккенбауер, 2006 рік

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    Знаєте, кому я найбільше співчував? М'ячу! +++ Wissen Sie, wer mir am meisten leid tat? Der Ball.

    Франц Беккенбауер (Franz Beckenbauer, * 1945)

  • Зепп Герберґер, 1955 рік

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    М'яч круглий, і матч триває 90 хвилин. +++ Der Ball ist rund und das Spiel dauert 90 Minuten.

    Зепп Герберґер (Sepp Herberger, * 1897 - † 1977)

  • Берті Фоґтс і Юрґен Клінсман, 1997 рік

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    Секс перед грою? Мої хлопці самі можуть вирішувати, чи хочуть вони. Але тільки не в перерві між таймами. +++ Sex vor dem Spiel? Das können meine Jungs halten, wie sie wollen. Nur in der Halbzeit, da geht nichts.

    Берті Фоґтс (Berti Vogts, * 1946)


  • Отто Регаґель, 2004 рік

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    Іноді програємо ми, іноді виграють інші. +++ Mal verliert man und mal gewinnen die anderen.

    Отто Регаґель (Otto Rehhagel, * 1938)

  • Франц Беккенбауер, 1976 рік

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    Поза грою - це тоді, коли суддя свистить. +++ Abseits ist, wenn der Schiedsrichter pfeift.

    Франц Беккенбауер (Franz Beckenbauer, * 1945)

  • ЧС-1954

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    Наступна гра завжди найважча. +++ Das nächste Spiel ist immer das schwerste.

    Зепп Герберґер (Sepp Herberger, * 1897 - † 1977)

  • Уве Зеелер, 1966 рік

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    Центральний нападник більшу частину свого життя проводить у штрафному майданчику. +++ Ein Mittelstürmer verbringt die meiste Zeit seines Lebens im Strafraum.

    Уве Зеелер (Uwe Seeler, * 1936)

  • Берті Фоґтс, 1979 рік

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    Якщо я піду по воді, мої критики скажуть, що я навіть плавати не вмію. +++ Wenn ich über's Wasser laufe, dann sagen meine Kritiker: Nicht mal schwimmen kann er.

    Берті Фоґтс (Berti Vogts, * 1946)

  • Роланд Вольфарт, 1990 рік

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    Два гольові моменти, один гол - це я називаю стовідсотковим результатом. +++ Zwei Chancen, ein Tor - das nenne ich hundertprozentige Chancenauswertung.

    Роланд Вольфарт (Roland Wohlfarth, * 1963)

  • Удо Латтек (праворуч) та Дієго Марадона, 1982 рік

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    Вони грають тактично добре, хоча грають без тактики. +++ Sie spielen taktisch gut, obwohl sie ohne Taktik spielen.

    Удо Латтек (Udo Lattek, * 1935 - † 2015)

  • Франц Беккенбауер, 2006 рік

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    Знаєте, кому я найбільше співчував? М'ячу! +++ Wissen Sie, wer mir am meisten leid tat? Der Ball.

    Франц Беккенбауер (Franz Beckenbauer, * 1945)

  • Зепп Герберґер, 1955 рік

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    М'яч круглий, і матч триває 90 хвилин. +++ Der Ball ist rund und das Spiel dauert 90 Minuten.

    Зепп Герберґер (Sepp Herberger, * 1897 - † 1977)

  • Берті Фоґтс і Юрґен Клінсман, 1997 рік

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    Секс перед грою? Мої хлопці самі можуть вирішувати, чи хочуть вони. Але тільки не в перерві між таймами. +++ Sex vor dem Spiel? Das können meine Jungs halten, wie sie wollen. Nur in der Halbzeit, da geht nichts.

    Берті Фоґтс (Berti Vogts, * 1946)


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Єдина жінка в Україні, яка коментує футбол на Євро-2020

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    Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу

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    Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу

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    До 1950 року, коли в Ріо-де-Жанейро відкрили "Маракану", "Гемпден-Парк", що вміщує 52500 глядачів, був найбільшим футбольним стадіоном світу. На домашній арені збірної Шотландії пройдуть три матчі групового турніру та матч 1/8 фіналу Євро-2020. Утім, матч збірних Шотландії та Англії відбудеться в Лондоні на "Уемблі".

    Автор: Андреас Штен-Цімонс, Дмитро Губенко


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"М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

Висловлювання Франца Беккенбауера, Отто Регаґеля, Берті Фоґтса та інших німецьких футбольних зірок - у перекладі й оригіналі.  

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