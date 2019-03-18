 Наслідки циклону ″Ідай″ в Африці: вже понад 300 загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.03.2019

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Новини

Наслідки циклону "Ідай" в Африці: вже понад 300 загиблих

У Мозамбіку кількість жертв циклону "Ідай" вже перевищила 200 осіб, у Зімбабве загинуло ще близько сотні людей. Влада обох країн побоюється зростання кількості жертв.

Рятувальні заходи після циклону Ідай у Зімбабве і Мозамбіку тривають

Рятувальні заходи після циклону "Ідай" у Зімбабве і Мозамбіку тривають

Кількість жертв циклону "Ідай", що пронісся південним сходом Африки наприкінці минулого тижня та спричинив масштабні повені, перевищила 300 осіб. Як повідомив у вівторок, 19 березня, президент Мозамбіку Філіпе Н'юсі, у цій країні циклон забрав життя понад 200 осіб. Натомість уряд Зімбабве у той же день повідомив про загибель близько 100 осіб, інформує агенція AFP.

Наслідки циклону Ідай у Зімбабве

Наслідки циклону "Ідай" у Зімбабве

Утім, ці цифри є далеко не остаточними - в обох країнах висловлюють невтішні прогнози, що будуть виявлені тіла ще сотень жертв стихії. Президент Мозамбіку 18 березня заявив, що кількість жертв циклону в цій країні перевищить тисячу. Рятувальні заходи ускладнені тим, що багато зруйнованих стихією районів залишаються досі відрізаними від решти світу.

Циклон Ідай спричинив масштабні повені

Циклон "Ідай" спричинив масштабні повені

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Шторм четвертої категорії дістався східного узбережжя Африки 15 березня. Сила вітру сягала 160 кілометрів на годину. Він пронісся Мозамбіком та, трохи ослабнувши, попрямував до Зімбабве. Шторм супроводжувався сильними опадами, які спричинили масштабні повені. За даними Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, циклон спустошив портове місто Бейра в Мозамбіку. На знімках з повітря видно, що було зруйновано до 90 відсотків будинків у місті. У Мозамбіку території у сотні квадратних кілометрів були затоплені, у небезпеці, за даними влади, опинилися 350 тисяч осіб. Негода також зачепила Малаві, у цій країні близько 80 тисяч осіб вимушені були залишити свої будинки.

 

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За словами президента Мозамбіку, через великі руйнування кількість жертв циклону "Ідай" у країні може зрости до понад тисячі. Портове місто Бейра було майже повністю зруйновано.

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