Наслідки урагану "Доріан": на Багамах зниклими безвісти вважають 1300 людей

Кількість осіб, котрих вважають зниклими безвісти унаслідок потужного урагану "Доріан", що кілька днів поспіль вирував на Багамах, суттєво скоротилася порівняно з попередніми даними. За оприлюдненою ввечері у четвер, 12 вересня, інформацією місцевого відомства, що відповідає за подолання наслідків надзвичайних ситуацій, зниклими безвісти тепер вважають 1300 осіб, інформує агенція новин AFP.

Станом на 11 вересня відомство озвучило цифру в 2,5 тисячі. Однак після звіряння списків чимало людей з переліку зниклих безвісти були виявлені в тимчасових притулках та серед евакуйованих.

За попередніми даними, ураган "Доріан" завдав збитків острівній державі на сім мільярдів доларів США. Уряд поки що не підтвердив цю цифру, інформує агенція AP. Офіційно підтверджена загибель 50 осіб від стихійного лиха. Водночас представники влади побоюються, що кількість загиблих і надалі зростатиме та може сягнути кількох сотень, оскільки рятувальники ще не дісталися до віддалених районів.

Як повідомлялося, "Доріан" ударив по північній частині острівної держави ввечері неділі, 1 вересня. Коли він досяг Багамських островів, то швидкість вітру сягала 300 кілометрів на годину, що відповідало найвищій п'ятій категорії небезпеки ураганів за шкалою Саффіра-Сімпсона. Таким чином, цей ураган став найпотужнішим, зафіксованим на Багамах з моменту початку спостережень за тропічними буревіями. "Доріан" лютував на Багамах три доби.