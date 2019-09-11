 Наслідки урагану ″Доріан″: на Багамах зниклими безвісти вважають 1300 людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.09.2019

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Новини

Наслідки урагану "Доріан": на Багамах зниклими безвісти вважають 1300 людей

Кількість зниклих безвісти на Багамах знизилася з 2500 до 1300 осіб. Чимало людей з попереднього переліку зниклих знайшли в тимчасових притулках. Влада побоюється, що число загиблих сягне кількох сотень.

Руйнування на Багамах внаслідок урагану Доріан

Руйнування на Багамах внаслідок урагану "Доріан"

Кількість осіб, котрих вважають зниклими безвісти унаслідок потужного урагану "Доріан", що кілька днів поспіль вирував на Багамах, суттєво скоротилася порівняно з попередніми даними. За оприлюдненою ввечері у четвер, 12 вересня, інформацією місцевого відомства, що відповідає за подолання наслідків надзвичайних ситуацій, зниклими безвісти тепер вважають 1300 осіб, інформує агенція новин AFP.

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Кількість загиблих від урагану "Доріан", що кілька днів лютував на Багамах, зросла до 50. Тим часом уряд острівної держави визнав 2,5 тисячі осіб зниклими безвісти. (11.09.2019)

Сотні людей вважаються зниклими безвісти після того, як Багамські острови накрив потужний ураган. Евакуювати постраждалих допомагають берегова охорона та круїзні лайнери. (07.09.2019)

Ураган "Доріан" посилився до найвищої п'ятої категорії. Він насувається на Багамські острови та США. Його швидкість сягає близько 260 кілометрів за годину. (01.09.2019)

Станом на 11 вересня відомство озвучило цифру в 2,5 тисячі. Однак після звіряння списків чимало людей з переліку зниклих безвісти були виявлені в тимчасових притулках та серед евакуйованих. 

За попередніми даними, ураган "Доріан" завдав збитків острівній державі на сім мільярдів доларів США. Уряд поки що не підтвердив цю цифру, інформує агенція AP. Офіційно підтверджена загибель 50 осіб від стихійного лиха. Водночас представники влади побоюються, що кількість загиблих і надалі зростатиме та може сягнути кількох сотень, оскільки рятувальники ще не дісталися до віддалених районів. 

Як повідомлялося, "Доріан" ударив по північній частині острівної  держави ввечері неділі, 1 вересня. Коли він досяг Багамських островів, то швидкість вітру сягала 300 кілометрів на годину, що відповідало найвищій п'ятій категорії небезпеки ураганів за шкалою Саффіра-Сімпсона. Таким чином, цей ураган став найпотужнішим, зафіксованим на Багамах з моменту початку спостережень за тропічними буревіями. "Доріан" лютував на Багамах три доби.

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