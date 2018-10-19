Наслідки посухи: у Німеччині міліють річки і озера

Відсутність опадів та високі температури призвели до рекордного падіння рівня води у річках та озерах у всій Німеччині. За словами метеорологів, країна переживає найбільш заслушивий період у новітній історії.
Давно вже рівень води у Ельбі та інших річках і водоймах Німеччини не опускався до таких низьких позначок, як зараз. Відхід води оголив не лише дно водойм, а й боєприпаси часів Другої світової війни. (04.08.2018)
На іншому кінці землі теж лютує посуха. Від цього лиха, попри зиму, потерпає й австралійський штат Новий Південний Уельс. Але з висоти пташиного польоту небезпечне природнє явище набуває художніх форм. (06.08.2018)