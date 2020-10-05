Наслідки повеней у Франції та Італії: пошук зниклих і прибирання завалів (фотогалерея)

Що залишили по собі повені у Франції та Італії: пошук зниклих і прибирання завалів

Самісінький мул

В Італії рятувальники так само зайняті тим, аби уможливити використання вулиць та площ і після негоди. Як тут, у місті Вентімілья з населенням 24 тисячі осіб. Після того, як річка Роя вийшла з берегів, місто затопило, по собі вода лишила самісінький мул.