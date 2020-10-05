Наслідки повеней у Франції та Італії: пошук зниклих і прибирання завалів (фотогалерея)
Після руйнівних повеней на півдні Франції та півночі Італії рятувальники сконцентрувалися на пошуку зниклих безвісти та прибиральних роботах, які триватимуть ще довго.
Що залишили по собі повені у Франції та Італії: пошук зниклих і прибирання завалів
Рятувальники шукають зниклих
Сильні зливи призвели до значних затоплень, зокрема у Франції навколо міста Ніцца. Досі є зниклі безвісти. Для їхнього пошуку задіяні рятувальники, як тут у Рокбієр, містечку з населенням 2000 осіб на південному сході Франції на кордоні з Італією.
Що залишили по собі повені у Франції та Італії: пошук зниклих і прибирання завалів
До і після негоди
Рокбієр сильно постраждав від природного лиха. Праворуч на фото видно частину міста, якої ще не торкнулася негода, ліворуч - наслідки природної катастрофи. Потік води зніс асфальтовані дороги та багато будинків, однак деякі будівлі, як на фото, встояли.
Що залишили по собі повені у Франції та Італії: пошук зниклих і прибирання завалів
Рятувати нічого
Цей будинок, так само в містечку Рокбієр, особливо постраждав від негоди. Гірська річка Везюбі перетворилася на деякий час на несамовитий потік та відірвала частину будівлі. Рокбієр розташований у департаменті Приморські Альпи, який найбільше постраждав від повеней. Місце катастрофи відвідав прем'єр Франції Жан Кастекс.
Що залишили по собі повені у Франції та Італії: пошук зниклих і прибирання завалів
На краю прірви
У громаді Сен-Мартен-Везюбі в департаменті Приморські Альпи в авто було знайдено тіло чоловіка. Щонаймнше восьмеро людей зникли безвісти. За словами прем'єра Жана Кастекса, влада очікує зростання кількості загиблих. Зв'язку з низкою поселень на північ від Ніцци немає. Тисячі домогосподарств залишилися без світла. Стався колапс телефонної мережі. Рятувальники взяли на себе доставку їжі та води.
Що залишили по собі повені у Франції та Італії: пошук зниклих і прибирання завалів
Руйнування повсюду
У Сан-Мартен-Везюбі, за повідомленнями ЗМІ, потік води змив навіть місцевий цвинтар. Багато доріг у департаменті Приморські Альпи зруйновані, або ними неможливо проїхати.
Що залишили по собі повені у Франції та Італії: пошук зниклих і прибирання завалів
Розчистити дороги
Аби відновити зв'язок із відрізаними від зовнішнього світу поселеннями, рятувальники намагаються розчистити дороги, аби ними можна було проїхати. Як тут - навколо містечка Рокбієр.
Що залишили по собі повені у Франції та Італії: пошук зниклих і прибирання завалів
Самісінький мул
В Італії рятувальники так само зайняті тим, аби уможливити використання вулиць та площ і після негоди. Як тут, у місті Вентімілья з населенням 24 тисячі осіб. Після того, як річка Роя вийшла з берегів, місто затопило, по собі вода лишила самісінький мул.
Що залишили по собі повені у Франції та Італії: пошук зниклих і прибирання завалів
Не перейти
Щонайменше восьмеро людей загинули внаслідок негоди в Італії, серед них рятувальник під час виконання службових обов'язків. Місцева влада виходить із того, що багато жертв - французи. Тут у місті Вентімілья річка Роя зруйнувала більшу частину масивного пішохідного мосту.
Що залишили по собі повені у Франції та Італії: пошук зниклих і прибирання завалів
Ремонту не підлягає
Найбільше в Італії постраждала провінція Кунео у П'ємонті. У громаді Лімоне П'ємонте з населенням півтори тисячі осіб потоком води було зруйновано цю триповерхову будівлю.
Що залишили по собі повені у Франції та Італії: пошук зниклих і прибирання завалів
Пошуки та прибирання
Окрім пошуку зниклих безвісти, велику увагу влада на місцях приділяє прибиранню та ремонту. Мул, як тут у місті Вентімілья, прибирають екскаватором. Натомість ремонт та зведення нових доріг і мостів - завдання набагато складніші.
Автор: Марко Мюллер, Данило Білик
Що залишили по собі повені у Франції та Італії: пошук зниклих і прибирання завалів
Рятувальники шукають зниклих
Сильні зливи призвели до значних затоплень, зокрема у Франції навколо міста Ніцца. Досі є зниклі безвісти. Для їхнього пошуку задіяні рятувальники, як тут у Рокбієр, містечку з населенням 2000 осіб на південному сході Франції на кордоні з Італією.
Що залишили по собі повені у Франції та Італії: пошук зниклих і прибирання завалів
До і після негоди
Рокбієр сильно постраждав від природного лиха. Праворуч на фото видно частину міста, якої ще не торкнулася негода, ліворуч - наслідки природної катастрофи. Потік води зніс асфальтовані дороги та багато будинків, однак деякі будівлі, як на фото, встояли.
Що залишили по собі повені у Франції та Італії: пошук зниклих і прибирання завалів
Рятувати нічого
Цей будинок, так само в містечку Рокбієр, особливо постраждав від негоди. Гірська річка Везюбі перетворилася на деякий час на несамовитий потік та відірвала частину будівлі. Рокбієр розташований у департаменті Приморські Альпи, який найбільше постраждав від повеней. Місце катастрофи відвідав прем'єр Франції Жан Кастекс.
Що залишили по собі повені у Франції та Італії: пошук зниклих і прибирання завалів
На краю прірви
У громаді Сен-Мартен-Везюбі в департаменті Приморські Альпи в авто було знайдено тіло чоловіка. Щонаймнше восьмеро людей зникли безвісти. За словами прем'єра Жана Кастекса, влада очікує зростання кількості загиблих. Зв'язку з низкою поселень на північ від Ніцци немає. Тисячі домогосподарств залишилися без світла. Стався колапс телефонної мережі. Рятувальники взяли на себе доставку їжі та води.
Що залишили по собі повені у Франції та Італії: пошук зниклих і прибирання завалів
Руйнування повсюду
У Сан-Мартен-Везюбі, за повідомленнями ЗМІ, потік води змив навіть місцевий цвинтар. Багато доріг у департаменті Приморські Альпи зруйновані, або ними неможливо проїхати.
Що залишили по собі повені у Франції та Італії: пошук зниклих і прибирання завалів
Розчистити дороги
Аби відновити зв'язок із відрізаними від зовнішнього світу поселеннями, рятувальники намагаються розчистити дороги, аби ними можна було проїхати. Як тут - навколо містечка Рокбієр.
Що залишили по собі повені у Франції та Італії: пошук зниклих і прибирання завалів
Самісінький мул
В Італії рятувальники так само зайняті тим, аби уможливити використання вулиць та площ і після негоди. Як тут, у місті Вентімілья з населенням 24 тисячі осіб. Після того, як річка Роя вийшла з берегів, місто затопило, по собі вода лишила самісінький мул.
Що залишили по собі повені у Франції та Італії: пошук зниклих і прибирання завалів
Не перейти
Щонайменше восьмеро людей загинули внаслідок негоди в Італії, серед них рятувальник під час виконання службових обов'язків. Місцева влада виходить із того, що багато жертв - французи. Тут у місті Вентімілья річка Роя зруйнувала більшу частину масивного пішохідного мосту.
Що залишили по собі повені у Франції та Італії: пошук зниклих і прибирання завалів
Ремонту не підлягає
Найбільше в Італії постраждала провінція Кунео у П'ємонті. У громаді Лімоне П'ємонте з населенням півтори тисячі осіб потоком води було зруйновано цю триповерхову будівлю.
Що залишили по собі повені у Франції та Італії: пошук зниклих і прибирання завалів
Пошуки та прибирання
Окрім пошуку зниклих безвісти, велику увагу влада на місцях приділяє прибиранню та ремонту. Мул, як тут у місті Вентімілья, прибирають екскаватором. Натомість ремонт та зведення нових доріг і мостів - завдання набагато складніші.
Автор: Марко Мюллер, Данило Білик
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Критична ситуація внаслідок інтенсивних опадів 22-24 червня спостерігається у п'яти західних областях України - Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, там лише за три дні підтопило 285 населених пунктів.
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Епіцентр негоди - Івано-Франківщина
Найбільше від повені постраждала Івано-Франківська область. Станом на ранок четверга, 25 червня, там налічувалося 234 підтоплення, повідомляє ДСНС. Унаслідок негоди у регіоні загинули троє людей.
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Зруйновані дороги і мости
Повінь завдала шкоди транспортній інфраструктурі регіону. У середу, 24 червня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про 110 кілометрів автодоріг та 19 мостів, зруйнованих унаслідок повені. Наступного дня ДСНС повідомила, що 500 кілометрів автодоріг і 135 мостів, а також 280 метрів дамб пошкоджені.
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24 червня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та голова МВС Арсен Аваков здійснили повітряний моніторинг підтоплених районів та відвідали один із населених пунктів Надвірнянського району Івано-Франківщини. "Наразі евакуйовано понад 200 людей (…) Відсутні газо-, електрозабезпечення, оскільки не витримали електроопори, йде замикання, працюють електрики", - повідомив Аваков.
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Допомога уряду в Києві
Український уряд ухвалив комплекс заходів для подолання наслідків повеней. Серед них - постійний моніторинг річок регіону для вчасного вжиття запобіжних заходів, допомога постраждалим та евакуйованим людям, нагляд за санітарно-епідеміологічною ситуацією, щоб не допустити спалахів інфекційних захворювань через забруднення колодязів.
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Обсяг збитків невідомий
Суму збитків, завданих негодою, поки оцінити не береться ніхто. Влада обіцяє надати свої оцінки після 1 липня - саме до цього дня мають обстежити зруйновані та пошкоджені будівлі та дороги.
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Перша допомога
Попри відсутність даних про збитки, уряд України уже вирішив виділити Івано-Франківській області початкову допомогу на ліквідацію наслідків негоди обсягом 500 мільйонів гривень. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, також є додаткова потреба у 82 мільйонах гривень для відновлення дамб і берегів, які пошкодила повінь.
Автор: Данило Білик
Венеція під водою: моменти найсильнішої за 148 років повені
Венеція під водою - наслідки третьої хвилі припливу
Повінь у Венеції триває вже декілька днів поспіль - у неділю, 17 листопада, унаслідок чергового припливу вода у місті піднялася до 150 сантиметрів над рівнем моря.
Венеція під водою: моменти найсильнішої за 148 років повені
Найсильніша повінь за 148 років спостережень
Нинішня негода побила черговий рекорд. Під час недільного припливу вода учетверте за тиждень подолала позначку в 140 сантиметрів над рівнем моря. Подібного не було зафіксовано від початку ведення спостережень у 1872 році.
Венеція під водою: моменти найсильнішої за 148 років повені
Венеція затоплена на 70 відсотків
За словами мера Венеції Луїджі Бруньяро, унаслідок чергового підняття рівня води у неділю місто затоплене на 70 відсотків. Площа Святого Марка (на фото), яка є найнижчою точкою міста, була перекрита, а багато музеїв - закриті.
Венеція під водою: моменти найсильнішої за 148 років повені
187 сантиметрів - півстолітній рекорд
Найбільше за період багатоденної повені вода піднялася 12 листопада. Тоді рівень води сягнув 187 сантиметрів, майже досягнувши рекордної позначки у 194 сантиметри. До цього рівня вода у місті піднімалася лише одного разу за історію спостережень - у 1966 році.
Венеція під водою: моменти найсильнішої за 148 років повені
Мільярдні збитки для Венеції
За оцінками місцевої влади, загальні збитки від стихійного лиха вже склали близько одного мільярда євро. Інші країни запропонували місту допомогу в подоланні наслідків повені.
Венеція під водою: моменти найсильнішої за 148 років повені
Постраждала кожна друга церква міста
Унаслідок паводку постраждала кожна друга церква міста. Вода не оминула й Собор Святого Марка, пошкодивши деякі його частини, навіть нещодавно відреставровані.
Венеція під водою: моменти найсильнішої за 148 років повені
Надзвичайний стан у туристичній метрополії
Мерія Венеції оголосила режим надзвичайного стану. Через небезпечно високий рівень води у місті зачинені школи та дитсадочки, громадський транспорт працює із значними обмеженнями.
Венеція під водою: моменти найсильнішої за 148 років повені
Майбутній центр вивчення змін клімату
Тепер місцева влада планує створити у місті міжнародний центр вивчення змін клімату, який, окрім іншого, займався б питанням забруднення води.
Венеція під водою: моменти найсильнішої за 148 років повені
Без чобіт не пройти
Унаслідок повені пересуватися багатьма вулицями можна тільки в гумових чоботях. Жителям міста на воді до такого не звикати. А ось туристам та гостям Венеції не позаздриш.
Венеція під водою: моменти найсильнішої за 148 років повені
Екстремальний туризм
Поки немає офіційних даних щодо того, як повінь вплинула на туристичний потік до Венеції. Утім, для деяких відвідувачів міста негода навпаки стала приводом зробити селфі, яким зможе похвалитися не кожен відвідувач туристичної перлини Італії.
Венеція під водою: моменти найсильнішої за 148 років повені
Флоренція під загрозою
Венеція зараз - далеко не єдине місто Італії, що потерпає від негоди. Флоренція та Піза також можуть постраждати від розливу річки Арно, рівень води у якій досяг найвищої за останні 20 років позначки. Саме на березі цієї річки знаходиться знаменита на весь світ флорентійська галерея Уффіці.
Венеція під водою: моменти найсильнішої за 148 років повені
Південний Тіроль також страждає від стихії
У цей самий час на півночі Італії від снігопадів потерпає провінція Південний Тіроль. Подекуди маси снігу призвели до сходження лавин, від яких уже постраждали деякі села.
Автор: Олександр Голубов, Валерій Сааков
Повені наступають
Повінь століття у Паcсау
Мешканцям Паcсау до повеней не звикати. На стику річок Дунаю, Інн та Ільц вода часто виходить з берегів, затоплюючи частини старовинного міста. Однак цього разу тут усе гірше. У понеділок вранці Дунай досягнув історичної позначки 1954 року, а вода продовжує підніматися.
Повені наступають
Навіть Бундесвер допомагає
По всій Німеччині до боротьби з наслідками повеней залучені 28 тисяч пожежників, 1800 добровольців та ще 1760 солдатів, яких відрядило міністерство оборони.
Повені наступають
Наперекір стихії
За підтримки пожежників мешканці у баварському Пасау якось дістаються до робочих місць, до магазинів за продуктами або знову додому.
Повені наступають
Повінь вабить політиків
Прем’єр-міністр землі Саксонія-Ангальт Райнер Газельофф біля позначки граничного рівня річки. Після того, як у 2002 році колишній канцлер Ґергард Шредер збільшив свою популярність появою на повенях на Ельбі та Одері, візити політиків до постраждалих регіонів стали, особливо у період виборів, обов'язковими. Меркель запланувала подорож туди у вівторок.
Повені наступають
Пасcау під водою
Занурились у воду навіть ті райони Паcсау, які не заторкнула повінь 1954 року. У будинках, що біля дунайських берегів, вода наближається до верхніх поверхів.
Повені наступають
Надзвичайний стан на Ельбі
Біля замку Клаффенбах у саксонському Кемніці рятувальники намагаються втримати повінь під контролем. Поблизу міста Нічка прорвало дамбу, частини населеного пункту довелося евакуювати. У верхів’ях Ельби оголошено надзвичайний стан.
Повені наступають
Катастрофа застала зненацька
Багатьох людей надзвичайна подія застала зненацька, наприклад у Розенгаймі під Мюнхеном. Водій цього автомобіля був зовсім не готовий до того, що Манґфаль підніметься так високо.
Повені наступають
Мішки з піском
Найдієвіший засіб проти підтоплень – лантух із піском. 15 кілограмів піску в мішку з джуту або пластику – такі захищають від води входи до будинків та магазинів, прориви у дамбах. Сотні тисяч мішків тримаються у готовності рятувальниками.
Повені наступають
Порятунок людей має пріоритет
У саксонському місті Ґрімма центр повністю забарикадований. 2000 мешканців евакуювали. В Лейпцигу рятувальники зосередились на визволенні людей зі їхніх будинків, тим часом на укріпленні дамб бракує персоналу. Якщо ці дамби прорве, ще більше води піде у місто.
Повені наступають
Загальноєвропейське лихо
Проливні дощі призвели до затоплень у Австрії, а також Чехії та Швейцарії. Річки виходять з берегів у тому числі під впливом талої води з гір.
Повені наступають
Лавини бруду з гір
У гірських регіонах під Зальцбургом в Австрії водні маси стали спричинили лавини бруду та каміння. Під удар стихії потрапили навіть деякі автомобілі, як-от у Таксенбаху.
Повені наступають
Над Пассау згущаються хмари
Якщо у деяких регіонах Німеччини пік стихії вже минув, для Пассау найгірше ще попереду. Продовжує наводнюватися річка Інн, яка тече з гір Тіролю.
Автор: Алоїс Берґер, Захар Бутирський
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Як у Німеччині мінімізують збитки від повеней (06.07.2020)