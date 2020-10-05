 Наслідки повеней у Франції та Італії: пошук зниклих і прибирання завалів (фотогалерея) | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 05.10.2020

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Європа

Наслідки повеней у Франції та Італії: пошук зниклих і прибирання завалів (фотогалерея)

Після руйнівних повеней на півдні Франції та півночі Італії рятувальники сконцентрувалися на пошуку зниклих безвісти та прибиральних роботах, які триватимуть ще довго.

  • Рятувальники шукають зниклих

    Що залишили по собі повені у Франції та Італії: пошук зниклих і прибирання завалів

    Рятувальники шукають зниклих

    Сильні зливи призвели до значних затоплень, зокрема у Франції навколо міста Ніцца. Досі є зниклі безвісти. Для їхнього пошуку задіяні рятувальники, як тут у Рокбієр, містечку з населенням 2000 осіб на південному сході Франції на кордоні з Італією.

  • До і після негоди

    Що залишили по собі повені у Франції та Італії: пошук зниклих і прибирання завалів

    До і після негоди

    Рокбієр сильно постраждав від природного лиха. Праворуч на фото видно частину міста, якої ще не торкнулася негода, ліворуч - наслідки природної катастрофи. Потік води зніс асфальтовані дороги та багато будинків, однак деякі будівлі, як на фото, встояли.

  • Рятувати нічого

    Що залишили по собі повені у Франції та Італії: пошук зниклих і прибирання завалів

    Рятувати нічого

    Цей будинок, так само в містечку Рокбієр, особливо постраждав від негоди. Гірська річка Везюбі перетворилася на деякий час на несамовитий потік та відірвала частину будівлі. Рокбієр розташований у департаменті Приморські Альпи, який найбільше постраждав від повеней. Місце катастрофи відвідав прем'єр Франції Жан Кастекс.

  • На краю прірви

    Що залишили по собі повені у Франції та Італії: пошук зниклих і прибирання завалів

    На краю прірви

    У громаді Сен-Мартен-Везюбі в департаменті Приморські Альпи в авто було знайдено тіло чоловіка. Щонаймнше восьмеро людей зникли безвісти. За словами прем'єра Жана Кастекса, влада очікує зростання кількості загиблих. Зв'язку з низкою поселень на північ від Ніцци немає. Тисячі домогосподарств залишилися без світла. Стався колапс телефонної мережі. Рятувальники взяли на себе доставку їжі та води.

  • Руйнування повсюду

    Що залишили по собі повені у Франції та Італії: пошук зниклих і прибирання завалів

    Руйнування повсюду

    У Сан-Мартен-Везюбі, за повідомленнями ЗМІ, потік води змив навіть місцевий цвинтар. Багато доріг у департаменті Приморські Альпи зруйновані, або ними неможливо проїхати.

  • Розчистити дороги

    Що залишили по собі повені у Франції та Італії: пошук зниклих і прибирання завалів

    Розчистити дороги

    Аби відновити зв'язок із відрізаними від зовнішнього світу поселеннями, рятувальники намагаються розчистити дороги, аби ними можна було проїхати. Як тут - навколо містечка Рокбієр.

  • Самісінький мул

    Що залишили по собі повені у Франції та Італії: пошук зниклих і прибирання завалів

    Самісінький мул

    В Італії рятувальники так само зайняті тим, аби уможливити використання вулиць та площ і після негоди. Як тут, у місті Вентімілья з населенням 24 тисячі осіб. Після того, як річка Роя вийшла з берегів, місто затопило, по собі вода лишила самісінький мул.

  • Не перейти

    Що залишили по собі повені у Франції та Італії: пошук зниклих і прибирання завалів

    Не перейти

    Щонайменше восьмеро людей загинули внаслідок негоди в Італії, серед них рятувальник під час виконання службових обов'язків. Місцева влада виходить із того, що багато жертв - французи. Тут у місті Вентімілья річка Роя зруйнувала більшу частину масивного пішохідного мосту.

  • Ремонту не підлягає

    Що залишили по собі повені у Франції та Італії: пошук зниклих і прибирання завалів

    Ремонту не підлягає

    Найбільше в Італії постраждала провінція Кунео у П'ємонті. У громаді Лімоне П'ємонте з населенням півтори тисячі осіб потоком води було зруйновано цю триповерхову будівлю.

  • Пошуки та прибирання

    Що залишили по собі повені у Франції та Італії: пошук зниклих і прибирання завалів

    Пошуки та прибирання

    Окрім пошуку зниклих безвісти, велику увагу влада на місцях приділяє прибиранню та ремонту. Мул, як тут у місті Вентімілья, прибирають екскаватором. Натомість ремонт та зведення нових доріг і мостів - завдання набагато складніші.

    Автор: Марко Мюллер, Данило Білик


  • Рятувальники шукають зниклих

    Що залишили по собі повені у Франції та Італії: пошук зниклих і прибирання завалів

    Рятувальники шукають зниклих

    Сильні зливи призвели до значних затоплень, зокрема у Франції навколо міста Ніцца. Досі є зниклі безвісти. Для їхнього пошуку задіяні рятувальники, як тут у Рокбієр, містечку з населенням 2000 осіб на південному сході Франції на кордоні з Італією.

  • До і після негоди

    Що залишили по собі повені у Франції та Італії: пошук зниклих і прибирання завалів

    До і після негоди

    Рокбієр сильно постраждав від природного лиха. Праворуч на фото видно частину міста, якої ще не торкнулася негода, ліворуч - наслідки природної катастрофи. Потік води зніс асфальтовані дороги та багато будинків, однак деякі будівлі, як на фото, встояли.

  • Рятувати нічого

    Що залишили по собі повені у Франції та Італії: пошук зниклих і прибирання завалів

    Рятувати нічого

    Цей будинок, так само в містечку Рокбієр, особливо постраждав від негоди. Гірська річка Везюбі перетворилася на деякий час на несамовитий потік та відірвала частину будівлі. Рокбієр розташований у департаменті Приморські Альпи, який найбільше постраждав від повеней. Місце катастрофи відвідав прем'єр Франції Жан Кастекс.

  • На краю прірви

    Що залишили по собі повені у Франції та Італії: пошук зниклих і прибирання завалів

    На краю прірви

    У громаді Сен-Мартен-Везюбі в департаменті Приморські Альпи в авто було знайдено тіло чоловіка. Щонаймнше восьмеро людей зникли безвісти. За словами прем'єра Жана Кастекса, влада очікує зростання кількості загиблих. Зв'язку з низкою поселень на північ від Ніцци немає. Тисячі домогосподарств залишилися без світла. Стався колапс телефонної мережі. Рятувальники взяли на себе доставку їжі та води.

  • Руйнування повсюду

    Що залишили по собі повені у Франції та Італії: пошук зниклих і прибирання завалів

    Руйнування повсюду

    У Сан-Мартен-Везюбі, за повідомленнями ЗМІ, потік води змив навіть місцевий цвинтар. Багато доріг у департаменті Приморські Альпи зруйновані, або ними неможливо проїхати.

  • Розчистити дороги

    Що залишили по собі повені у Франції та Італії: пошук зниклих і прибирання завалів

    Розчистити дороги

    Аби відновити зв'язок із відрізаними від зовнішнього світу поселеннями, рятувальники намагаються розчистити дороги, аби ними можна було проїхати. Як тут - навколо містечка Рокбієр.

  • Самісінький мул

    Що залишили по собі повені у Франції та Італії: пошук зниклих і прибирання завалів

    Самісінький мул

    В Італії рятувальники так само зайняті тим, аби уможливити використання вулиць та площ і після негоди. Як тут, у місті Вентімілья з населенням 24 тисячі осіб. Після того, як річка Роя вийшла з берегів, місто затопило, по собі вода лишила самісінький мул.

  • Не перейти

    Що залишили по собі повені у Франції та Італії: пошук зниклих і прибирання завалів

    Не перейти

    Щонайменше восьмеро людей загинули внаслідок негоди в Італії, серед них рятувальник під час виконання службових обов'язків. Місцева влада виходить із того, що багато жертв - французи. Тут у місті Вентімілья річка Роя зруйнувала більшу частину масивного пішохідного мосту.

  • Ремонту не підлягає

    Що залишили по собі повені у Франції та Італії: пошук зниклих і прибирання завалів

    Ремонту не підлягає

    Найбільше в Італії постраждала провінція Кунео у П'ємонті. У громаді Лімоне П'ємонте з населенням півтори тисячі осіб потоком води було зруйновано цю триповерхову будівлю.

  • Пошуки та прибирання

    Що залишили по собі повені у Франції та Італії: пошук зниклих і прибирання завалів

    Пошуки та прибирання

    Окрім пошуку зниклих безвісти, велику увагу влада на місцях приділяє прибиранню та ремонту. Мул, як тут у місті Вентімілья, прибирають екскаватором. Натомість ремонт та зведення нових доріг і мостів - завдання набагато складніші.

    Автор: Марко Мюллер, Данило Білик


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    Автор: Данило Білик


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  • Hochwasser Flut Sachsen Chemnitz

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  • Dauerregen und Hochwasser in Deutschland Juni 2013

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    Катастрофа застала зненацька

    Багатьох людей надзвичайна подія застала зненацька, наприклад у Розенгаймі під Мюнхеном. Водій цього автомобіля був зовсім не готовий до того, що Манґфаль підніметься так високо.

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    Загальноєвропейське лихо

    Проливні дощі призвели до затоплень у Австрії, а також Чехії та Швейцарії. Річки виходять з берегів у тому числі під впливом талої води з гір.

  • Bildergalerie Hochwasser Flut gemischte Regionen

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  • Hochwasser Flut Bayern Passau

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    Над Пассау згущаються хмари

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    Автор: Алоїс Берґер, Захар Бутирський


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Що залишили по собі повені у Франції та Італії: пошук зниклих і прибирання завалів 05.10.2020

Після руйнівних повеней на півдні Франції та півночі Італії рятувальники сконцентрувалися на пошуку зниклих безвісти та прибиральних роботах, які триватимуть ще довго.

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Наслідки повеней у Франції та Італії

Після руйнівних повеней у Франції та Італії рятувальники сконцентрувалися на пошуку зниклих безвісти.  

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