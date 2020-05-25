 Наслідки пандемії: у Раді Європи попередили про загрозу біотерактів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.05.2020

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Наслідки пандемії: у Раді Європи попередили про загрозу біотерактів

Терористи можуть звернути увагу на наслідки пандемії COVID-19 і переключитися з "класичних" терактів на застосування біологічної зброї, попереджають експерти Ради Європи.

У Раді Європи попередили про зростаючу загрозу біотерактів

У Раді Європи попередили про зростаючу загрозу біотерактів

Експерти Ради Європи попередили, що після пандемії викликаного коронавірусом захворювання COVID-19 у світі зросте небезпека терактів з використанням біологічної зброї. "Пандемія COVID-19 показала, наскільки вразливими є сучасні суспільства перед вірусними інфекціями", - йдеться в доповіді Комітету Ради Європи з питань боротьби з тероризмом, яку наводить видання Funke Mediengruppe.

У документі зазначається висока ймовірність того, що міжнародний тероризм може звернути увагу на високий потенціал застосування біологічної зброї з огляду на наслідки, до яких призвела глобальна пандемія коронавірусу, повідомляє у понеділок, 25 травня, агенція новин dpa.

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Також у доповіді йдеться про те, що навмисне використання терористами патогена або іншого біологічного активного інгредієнта "може виявитися надзвичайно ефективним".

"Збиток людям та економіці може бути набагато більшим, ніж від"традиційних" терактів, суспільства будуть паралізовані протягом тривалих періодів часу", - попереджають експерти.

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Як наголошують експерти Ради Європи, від європейських держав вимагається посилена і скоординована відповідь на цю нову загрозу. Також експерти виступають за необхідність проведення навчань з боротьби з біологічними атаками.

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