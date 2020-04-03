Наслідки коронавірусу: Lufthansa закриває лоукостер Germanwings та скорочує флот

Найбільша німецька авіакомпанія Lufthansa у вівторок, 7 квітня, оголосила про значне скорочення флоту. Також буде зупинена діяльність дочірньої авіакомпанії-лоукостера Germanwings. Такі заходи ухвалені правлінням компанії в рамках реструктуризації через кризу в галузі, спричинену пандемією коронавірусу, повідомляє агенція новин dpa.

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Керівництво Lufthansa вважає, що "минуть місяці, перш ніж обмеження на поїздки у світі будуть повністю скасовані, і роки, перш ніж світовий попит на авіаперевезення повернеться до докризового рівня".

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У звязку з цим Lufthansa починає процес скорочення флоту не тільки в головній компанії, а й у всіх своїх дочірніх авіаперевізниках, серед яких Eurowings, Austrian Airlines, Brussels Airlines, SWISS International Airlines. Щонайменше 42 літаки лише з флоту Lufthansa та Eurowings будуть поставлені на прикол, до того ж компанія розриває всі договори лізингу, що дозволить скоротити флот цих двох перевізників, який налічує 763 судна, на 10 відсотків.

Водночас Lufthansa обіцяє всі рішення щодо реструктуризації приймати після консультацій з профспілками. Всім співробітникам, яких зачеплять ці заходи, за можливості запропонують роботу в інших підрозділах компанії. Це стосується і 1400 співробітників Germanwings.