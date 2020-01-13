 Насильство серед пацієнтів є проблемою психоневрологічних закладів в Україні | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 14.01.2020

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Україна

Насильство серед пацієнтів є проблемою психоневрологічних закладів в Україні

Українська влада має реформувати систему психоневрологічних інтернатів в країні. Ці заклади - переповнені і потерпають від проблеми недоукомплектованості персоналом, йдеться у звіті експертів Ради Європи.

Експерти Ради Європи звернули увагу Києва на проблеми психоневрологічних інтернатів в Україні

Експерти Ради Європи звернули увагу Києва на проблеми психоневрологічних інтернатів в Україні

Процес деінституалізації системи психоневрологічних інтернатів в Україні, який визначено новим Законом про соціальні послуги та Національною стратегією реформування системи інституційного догляду на 2017-2026 роки, все ще перебуває у зародковому стані великою мірою через брак фінансування.

До такого висновку прийшли експерти Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню (КЗК), які у квітні минулого року здійснили ad-hoc візит до трьох психоневрологічних інтернатів в Україні: у селі Вікторівка Черкаської області, селах Великорибальське та Барабой Одеської області. Звіт експертів було оприлюднено у вівторок, 14 січня, пресслужбою Ради Європи.

Персоналу не вистачає

Протягом свого візиту делегація КЗК не отримала жодних прямих та переконливих підтверджень фактів про зумисне фізичне насильство працівників інтернатів щодо підопічних, йдеться у звіті. "Проте насильство одних пацієнтів щодо інших виявилося проблемою в усіх трьох установах, яка існує через недостатню кількість персоналу", - констатують експерти. Вони наголошують, що значна недоукомплектованість персоналом, який здійснює догляд за хворими, а також кваліфікованими медичними працівниками спостерігається також у всіх трьох інтернатах. Окрім цього, вони звернули увагу, що заклади працюють без ліцензії міністерства охорони здоров’я на надання психіатричного лікування.

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Щодо умов проживання пацієнтів, то вони у відвіданих інтернатах - різні. На думку європейських фахівців, їх можна назвати "загалом прийнятними" у Вікторівському інтернаті. Проте у Барабої, "попри  наполегливі зусилля директора, умови є доволі поганими через стару інфраструктуру та перенаселення установи", а у Великорибальскому вони є "дуже поганими через недостатнє фінансування".

Неупереджене опікунство

У рекомендаціях українській владі КЗК закликає надати можливість пацієнтам психоневрологічних інтернатів через суд переглядати свій статус і необхідність постійного проживання в інтернаті. "Такі люди повинні мати змогу особисто пояснити свою ситуацію перед районною комісією з медико-соціальної експертизи", - наголошують експерти.

Вони також висловили занепокоєння з приводу того, що у кількох підопічних Вікторівського інтернату, а також у більшості підопічних Великорибальского та Барабоївського офіційним опікуном є директор інтернату. "Комітет закликає українську владу шукати альтернативні рішення, які краще гарантували б незалежність та неупередженість опікунів", - йдеться у звіті.

Соціальна реінтеграція

Європейські експерти ще раз нагадали українській владі, що процес деінституалізації системи психоневрологічних інтернатів полягає у поступовому перетворенні їх на менші  установи та у відкритті денних центрів догляду. Окрім цього, необхідно створювати спеціальні невеликі поселення для людей з психоневрологічними вадами, бажано у містах, де вони мали б доступ до всіх необхідних служб та послуг і могли  соціально реінтегруватися.

До кінця лютого 2020 року українська влада повинна відзвітувати перед КЗК про виконання рекомендацій, викладених у звіті.

КЗК - комітет у системі Ради Європи. Його експерти відвідують країни-члени організації, де інспектують умови утримання у місцях позбавлення волі: в’язницях, поліцейських дільницях, психіатричних лікарнях тощо. Делегації КЗК мають необмежений доступ до місць позбавлення волі і можливість особисто спілкуватися з особами, які там перебувають.

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