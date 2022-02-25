Насильство над дітьми: де шукати допомоги жертвам в Україні (23.09.2020)

За різними даними, від одного до трьох мільйонів дітей в Україні стають жертвами або свідками домашнього насильства, зокрема й сексуального. На тлі неефективності поліції допомогти постраждалим дітям намагається правозахисниця з Одеси, колишня поліцейська Зоя Мельник.