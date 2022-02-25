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Насильство над дітьми

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "насильство над дітьми".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Кельні священника ув'язнили на 12 років за сексуальне насильство над дітьми

У Кельні священника ув'язнили на 12 років за сексуальне насильство над дітьми 25.02.2022

70-річного священника визнали винним у скоєнні 118 злочинів на сексуальному ґрунті. Він багато років змушував дітей до сексу, користуючись довірливими стосунками з ними.
Операція Павутина: силовики викрили 23 торговців дитячим порно в Україні

Операція "Павутина": силовики викрили 23 торговців дитячим порно в Україні 14.01.2022

Серед затриманих за виготовлення дитячої порнографії - мати двох доньок шести і восьми років та знайомий мами п’ятирічної дівчинки.
В Україні запустили реєстр педофілів у тестовому режимі

В Україні запустили реєстр педофілів у тестовому режимі 26.10.2021

Наразі в реєстрі осіб, засуджених за сексуальні злочин проти малолітніх, вже містяться дані про 171 людину.
Ірена Карпа: Сексуальне насильство над дітьми - як почути дитину і допомогти їй

Ірена Карпа: Сексуальне насильство над дітьми - як почути дитину і допомогти їй 26.01.2021

"Агресію, заявляють жертви, можна пропрацювати з терапевтом, а байдужість чи бездіяльність найріднішої людини - ні", - Ірена Карпа, спеціально для DW.
Діти-жертви насильства: хто їм допоможе в Україні (відео)

Діти-жертви насильства: хто їм допоможе в Україні (відео) 24.09.2020

За різними даними, від одного до трьох мільйонів дітей в Україні стають жертвами або свідками домашнього насильства. На тлі неефективності поліції допомогти постраждалим дітям намагається колишня поліцейська Зоя Мельник.

Насильство над дітьми: де шукати допомоги жертвам в Україні (23.09.2020) 23.09.2020

За різними даними, від одного до трьох мільйонів дітей в Україні стають жертвами або свідками домашнього насильства, зокрема й сексуального. На тлі неефективності поліції допомогти постраждалим дітям намагається правозахисниця з Одеси, колишня поліцейська Зоя Мельник.
У ФРН двох чоловіків засудили за сексуальне насильство над дітьми

У ФРН двох чоловіків засудили за сексуальне насильство над дітьми 11.09.2020

Суд у Німеччині засудив двох чоловіків за сексуальне насильство над дітьми. Також їх визнали винними в участі у масштабній схемі поширення дитячої порнографії в країні.
Мережа педофілів: у Німеччині провели обшуки у 50 підозрюваних

Мережа педофілів: у Німеччині провели обшуки у 50 підозрюваних 01.09.2020

У справі про найбільшу мережу педофілів, що була викрита у Німеччині, провели нові обшуки по всій країні у 50-ти підозрюваних.
Найгучніший суд над педофілами в історії Німеччини шокує подробицями

Найгучніший суд над педофілами в історії Німеччини шокує подробицями 22.08.2020

Судовий процес над центральною фігурою найгучнішого в історії Німеччини скандалу щодо сексуального насильства над дітьми дозволив зазирнути в паралельний світ педофілії в інтернеті. Слідчим допомогли цифрові технології.
Чи стають діти в Німеччині частіше жертвами насильства через карантин

Чи стають діти в Німеччині частіше жертвами насильства через карантин 13.05.2020

Німецькі органи безпеки очікують зростання рівня насильства - в тому числі сексуального - щодо дітей внаслідок карантинних обмежень, викликаних епідемією COVID-19.
Що не так із кінопроєктом Дау, який викликав скандал в Україні

Що не так із кінопроєктом "Дау", який викликав скандал в Україні 25.04.2020

В Україні творців фільму "Дау. Дегенерація" російського режисера Іллі Хржановського запідозрили в тортурах над дітьми і пропаганді насильства. Прокуратура порушила кримінальну справу. DW - про деталі конфлікту.
В Україні творців фільмів Дау підозрюють у тортурах над дітьми

В Україні творців фільмів "Дау" підозрюють у тортурах над дітьми 23.04.2020

Українська прокуратура розслідує обставини зйомок фільмів "Дау" в Харкові у 2008-2011 роках. Над дітьми на змінальному майданчику могло чинитися насильство.
На карантині з насильником: жертви домашнього насильства просять про допомогу (відео)

На карантині з насильником: жертви домашнього насильства просять про допомогу (відео) 03.04.2020

Карантин в Україні звів у чотирьох стінах тисячі українських сімей. Гарячі лінії для жертв домашнього насильства перевантажені. Як уникнути конфліктів під час карантину і куди звертатися жертвам?
ЮНІСЕФ: Насильство щодо дітей у гарячих точках почастішало втричі з 2010 року

ЮНІСЕФ: Насильство щодо дітей у гарячих точках почастішало втричі з 2010 року 30.12.2019

З 2010 року кількість випадків застосування насильства щодо дітей у кризових регіонах перевищила 170 000, заявили у дитячому фонді ООН.

Верховна Рада затвердила створення реєстру педофілів

Верховна Рада затвердила створення реєстру педофілів 19.12.2019

Ухвалений у другому читанні законопроєкт передбачає зокрема створення реєстру осіб, засуджених за сексуальні злочини проти малолітніх. Цей перелік засуджених педофілів перебуватиме в веденні мін'юсту.
В Україні створять коллцентр для реагування на випадки домашнього насильства

В Україні створять коллцентр для реагування на випадки домашнього насильства 06.11.2019

Кабінет міністрів схвалив створення коллцентру на 169 співробітників, який допомагатиме жертвам насильства в родині. Поліція за 1,5 місяця здійснила 7000 виїздів на виклики, пов'язані з домашнім насильством.
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