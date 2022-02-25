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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "насильство над дітьми".
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За різними даними, від одного до трьох мільйонів дітей в Україні стають жертвами або свідками домашнього насильства, зокрема й сексуального. На тлі неефективності поліції допомогти постраждалим дітям намагається правозахисниця з Одеси, колишня поліцейська Зоя Мельник.