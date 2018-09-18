Насилля над дітьми: чому це сталося у Великобританії (відео)

Слідство проти ґвалтівників досі триває, досі суди винесли лише шість вироків. На думку жертв, місцева влада та поліція до останнього применшували масштаби злочинів, бо більшість банд складалася з вихідців з Пакистану - і ніхто не хотів бути звинуваченим у расизмі. Крім того, багато жертв нарікають, що стикалися з упередженістю та образливим ставленням з боку поліцейських, коли хотіли поскаржитись на кривдників.