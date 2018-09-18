 Насилля над дітьми: чому це сталося у Великобританії (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 19.09.2018

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Політика й суспільство

Насилля над дітьми: чому це сталося у Великобританії (відео)

Сексуальне насилля над дітьми - неприємна тема, яку намагаються уникати. Проте багаторічне замовчування призвело до найгучнішого скандалу за всю історії Великобританії. А в Україні це теж замовчується?

Як показали результати розслідування, 1500 дітей стали жертвами сексувального насилля в британському Ротергемі з 1997 по 2013 роки.

Як показали результати розслідування, 1500 дітей стали жертвами сексувального насилля в британському Ротергемі з 1997 по 2013 роки.

Слідство проти ґвалтівників досі триває, досі суди винесли лише шість вироків. На думку жертв, місцева влада та поліція до останнього применшували масштаби злочинів, бо більшість банд складалася з вихідців з Пакистану - і ніхто не хотів бути звинуваченим у расизмі. Крім того, багато жертв нарікають, що стикалися з упередженістю та образливим ставленням з боку поліцейських, коли хотіли поскаржитись на кривдників.  

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Дитячі фото у Facebook та Instagram: що загрожує батькам

Дочка сидить на горщику, синочок бігає голяка по пляжу - завантажуючи відверті фото своїх малюків в соціальні мережі, батьки бавляться з вогнем, застерігають юристи. (23.08.2018)  

Сексуальна наруга над дітьми: РЄ закликає не замовчувати проблему

Сексуальна експлуатація дітей є трагічною реальністю. Аби привернути увагу до проблеми, з ініціативи Ради Європи вперше відзначили Європейський день захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуальної наруги. (19.11.2015)  

У США католицьких священиків підозрюють у сексуальному насильстві над понад тисячею дітей

Велике журі Пенсильванії опублікувало доповідь, з якої випливає, що понад 300 священиків-педофілів протягом понад 70 років чинили розпусні дії або ґвалтували дітей в шести єпархіях штату. (15.08.2018)  

Папа Римський в Ірландії визнав провал церкви в боротьбі з педофілією священиків

Ієрархи Католицької церкви не змогли адекватно відреагувати на "огидні" злочини з боку священиків проти дітей, заявив Папа Римський Франциск І під час візиту до Ірландії. (25.08.2018)  

ЮНІСЕФ: Якість життя дітей у світі значно погіршилася

Становище 180 мільйонів дітей у 37 країнах світу погіршується через війни і неефективне державне управління, стверджують в Дитячому фонді Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ). (20.11.2017)  

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Сексуальне насилля над дітьми - неприємна тема, яку намагаються уникати. Проте багаторічне замовчування призвело до найгучнішого скандалу за всю історії Великобританії. А в Україні це теж замовчується?

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Докладно

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