Населення України становить 37 мільйонів - Дубілет

Згідно з даними так званого електронного перепису, населення України становить 37 мільйонів 289 тисяч осіб. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет у четвер, 23 січня, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

"В Україні 37 мільйонів 289 тисяч осіб присутнього населення", - сказав Дубілет на пресконференції у четвер у Києві. За його словами, такі оцінки кількості населення зафіксовані станом на 1 грудня 2019 року.

Водночас, ця оцінка кількості населення України не охоплює непідконтрольні Києву території Криму, Донецької та Луганської областей. Відхилення виявлених результатів не перевищує 2,86%, запевняє міністр.

Зокрема, з цієї кількості 16,5 мільйона людей становлять особи працездатного віку від 25 до 54 років, 6,2 мільйона - особи віком від 65 років і старші, 5,7 мільйона - діти до 14 років, 5,2 мільйона - особи зрілого працездатного віку від 55 до 64 років і 3,6 мільйона - особи раннього працездатного віку від 15 до 24 років. Згідно з дослідженням, 20 мільйонів людей становлять жінки і 17,3 мільйона - чоловіки, повідомляє агентство "Українські новини". При цьому населення Києва становить 3,7 мільйона людей.

За словами Дубілета, оцінка чисельності населення проводилася 3 методами. Перший комбінований метод включав дані мобільних операторів, дані статистичного дослідження домогосподарств і дані реєстрів; другий комбінований метод включав дані статево-вікової структури населення і дані реєстрів; реєстровий метод оцінки чисельності використовував дані державного реєстру фізичних осіб, визначення активності та дані демографічних показників і міграції

Нещодавно Дубілет повідомляв, що в уряді поки тривають дискусії, чи потрібно у 2020 році проводити традиційний перепис населення.