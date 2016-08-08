 Нарухіто зійшов на імператорський трон Японії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.05.2019

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Новини

Нарухіто зійшов на імператорський трон Японії

Наслідний принц Нарухіто зійшов на трон після зречення престолу його батька. В Японії почалась ера "Рейва".

Нарухіто під час церемонії інтронізації

Нарухіто під час церемонії інтронізації

Наслідний принц Нарухіто став новим імператором Японії. Церемонія його інтронізації відбулась у середу, 1 травня, в залі "Сейден Мацу-но-мав" імператорського палацу в Токіо. Він став 126-м імператором країни. 

Під час церемонії відбулась передача новому імператору регалій та печаток. Нарухіто успадкував священне дзеркало, меч і дорогоцінний камінь. Оригінальне дзеркало зберігається в синтоїстському храмі Ісе-Дзінгу в місті Ісе, а меч - в Ацута-Дзінгу в Нагої.

У своєму першому зверненні до народу Нарухіто пообіцяв діяти відповідно до Конституції і волею народу. "Я клянусь, що буду діяти відповідно до Конституції і виконувати свої обов'язки як символ держави і єдності народу Японії, завжди звертаючи свої думки до народу (...) Я щиро молюся за щастя народу і подальший розвиток нації, а також за мир у всьому світі", - сказав він.

Одночасно зі сходженням на престол нового імператора в Японії завершилася ера "Хейсей" ("Встановлення миру") і почалася нова під назвою "Рейва" ("Прекрасна гармонія"). У центра Токіо в популярному районі Сібуя тисячі людей зібрались для святкування початку нової ери. Порядок забезпечували десятки поліцейських.

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Перед своїм відреченням від престолу японський імператор Акіхіто виступив з останньою промовою. У промові він наголосив, що відчуває "глибоку втіху" через те, що під час його правління Японія ні з ким не воювала. (23.12.2018)

Імператор Японії Нарухіто офіційно набув повноважень опівночі 1 травня (за місцевим часом), розпочавши у країні нову еру "Рейва". (30.04.2019)

Сходження на трон нового імператора стало можливим після зречення престолу попереднім імператором Японії Акіхіто у вівторок, 30 квітня. Це - перший за останні 200 років випадок зречення престолу в Японії. 85-річний імператор ще в 2016 році заявив, що більше не може виконувати свої обов'язки через похилий вік та стан здоров'я. Конституція Японії не передбачає відречення імператора. Тому парламент країни у 2017 році ухвалив спеціальний закон, що дозволяє Акіхіто відректися від трону.

Акіхіто - 125-й імператор Японії і представник найстарішої у світі правлячої династії. Він успадкував трон у 55-річному віці 7 січня 1989 року, після смерті імператора Хірохіто, хоча офіційна церемонія його вступу на престол відбулася 12 листопада 1990 року. Він був першим японським монархом, якому офіційно не приписують божественну природу. Загалом у минулому престолу в Японії зреклися понад 60 імператорів, але востаннє це зробив імператор Кокаку - у 1817 році.

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