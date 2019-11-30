Народні депутати закликають проголосувати за закон, через який голодує адвокатка

Народні депутати від партії "Слуга народу" закликали у соцмережі Facebook своїх колег у Верховній Раді проголосувати за правки до законопроєкту № 2116 "Про внесення змін до Закону України "Про Державне бюро розслідувань" щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань".

"Колеги-народні депутати. Прошу підтвердити голосування за правку, яка передасть команду слідчих по справі Майдану в ДБР. Ми хочемо зібрати 226 голосів - і просимо Євгенію Закревську припинити голодування", - написав у соцмережі народний депутат Дмитро Гурін.

Голосування за зміни до закону про ДБР має відбутися 3 грудня. На час цієї публікації порядок денний відповідного засідання українських парламентарів ще не оприлюднений.

Голодування адвокатки

Як повідомлялось, адвокатка родин героїв Небесної сотні Євгенія Закревська 21 листопада оголосила голодування до відновлення слідства у справах Майдану. "Я від сьогодні, коли припинилося це розслідування, не буду їсти до того часу, поки не приймуть цю поправку, не створять це управління і не переведуть туди цих слідчих, я вам обіцяю", - заявила Закревська в ефірі телеканалу "1+1".

Вона нагадала, що слідство у справах Майдану зупинилося, зокрема через те, що Верховна Рада України не ухвалила поправки до закону про Державне бюро розслідувань, не було створено спеціальне управління в ДБР, до якого не перевели слідчих, які працюють з цими справами. Раніше Закревська заявляла, що слідство у справах Майдану зупинилося з 20 листопада на невизначений термін, тому що Верховна Рада "не встигла" проголосувати необхідні поправки до закону про ДБР і повернутися до цього питання зможе тільки 3 грудня.

Нагадаємо, 21 листопада під час відзначення річниці початку Революції гідності президент України Володимир Зеленський пообіцяв добитися прогресу в розслідуванні вбивств на Майдані.