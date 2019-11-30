 Народні депутати закликають проголосувати за закон, через який голодує адвокатка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.12.2019

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Новини

Народні депутати закликають проголосувати за закон, через який голодує адвокатка

"Слуги народу" закликають парламентарів голосувати за зміни до закону про ДБР. Через неухвалення цих поправок голодує адвоката родин героїв Небесної сотні Євгенія Закревська.

Євгенія Закревська (фото з архіву)

Євгенія Закревська (фото з архіву)

Народні депутати від партії "Слуга народу" закликали у соцмережі Facebook своїх колег у Верховній Раді проголосувати за правки до законопроєкту № 2116 "Про внесення змін до Закону України "Про Державне бюро розслідувань" щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань".

"Колеги-народні депутати. Прошу підтвердити голосування за правку, яка передасть команду слідчих по справі Майдану в ДБР. Ми хочемо зібрати 226 голосів - і просимо Євгенію Закревську припинити голодування", - написав у соцмережі народний депутат Дмитро Гурін.

Голосування за зміни до закону про ДБР має відбутися 3 грудня. На час цієї публікації порядок денний відповідного засідання українських парламентарів ще не оприлюднений.

DW.COM

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Голодування адвокатки 

Як повідомлялось, адвокатка родин героїв Небесної сотні Євгенія Закревська 21 листопада оголосила голодування до відновлення слідства у справах Майдану. "Я від сьогодні, коли припинилося це розслідування, не буду їсти до того часу, поки не приймуть цю поправку, не створять це управління і не переведуть туди цих слідчих, я вам обіцяю", - заявила Закревська в ефірі телеканалу "1+1".

Вона нагадала, що слідство у справах Майдану зупинилося, зокрема через те, що Верховна Рада України не ухвалила поправки до закону про Державне бюро розслідувань, не було створено спеціальне управління в ДБР, до якого не перевели слідчих, які працюють з цими справами. Раніше Закревська заявляла, що слідство у справах Майдану зупинилося з 20 листопада на невизначений термін, тому що Верховна Рада "не встигла" проголосувати необхідні поправки до закону про ДБР і повернутися до цього питання зможе тільки 3 грудня.

Нагадаємо, 21 листопада під час відзначення річниці початку Революції гідності президент України Володимир Зеленський пообіцяв добитися прогресу в розслідуванні вбивств на Майдані.

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