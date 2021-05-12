 Народного депутата Тараса Козака оголосили в розшук | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.05.2021

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Народного депутата Тараса Козака оголосили в розшук

Суд у Києві дав дозвіл на затримання народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Тараса Козака, а СБУ оголосила його в розшук.

СБУ оголосила Тараса Козака в розшук

СБУ оголосила Тараса Козака в розшук

Суд дав дозвіл на затримання підозрюваного в пособництві в державній зраді та замаху на розкрадання національних ресурсів в окупованому РФ Криму народного депутата фракції "Опозиційна платформа - За життя" Тараса Козака. Також його оголошено в розшук, повідомив у четвер, 20 травня, Офіс генерального прокурора України.

"Печерський районний суд задовольнив клопотання слідчого СБУ, погоджене генеральним прокурором, і дозволив затримання народного депутата України з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу. Прокурори та слідчі проситимуть суд про взяття підозрюваного під варту з альтернативою внесення застави розміром 300 мільйонів 930 гривень", - ідеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

Також Служба безпеки України оголосила Козака в розшук. У відомстві нагадали, що 11 травня 2021 року двом народним депутатам України генпрокурорка Ірина Венедіктова оголосила про підозру у вчиненні державної зради та "замаху на розкрадання національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму".

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Інший підозрюваний (народний депутат Віктор Медведчук) наразі перебуває під домашнім арештом. Прокурори Офісу генпрокурора подали апеляцію на це рішення суду. Вони наполягатимуть на запобіжному заході, який просили застосувати раніше, - триманні під вартою з правом внесення застави. Слідство в кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо, що Медведчуку і Козаку 11 травня було повідомлено про підозру в державній зраді та замаху на розкрадання національних ресурсів в анексованому РФ Криму. За словами Венедіктової, підозра стосується трьох епізодів протиправної діяльності та співпраці з країною-агресором.

Медведчук 12 травня прибув в Офіс генерального прокурора, ознайомився з копією висунутої йому підозри та заявив, що переховуватися від слідства не має наміру, а підозри є політично мотивованими. Козак, за даними правоохоронних органів, перебуває в РФ. Водночас, за інформацією Медведчука, Козак проходить лікування в Білорусі. Суд обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 9 липня 2021 року.

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