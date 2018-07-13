Народний депутат від "Самопомочі" склав повноваження через брак реформ

Народний депутат України Андрій Журжій, котрий є членом фракції "Самопоміч", вирішив достроково скласти депутатські повноваження. Про це повідомило в четвер, 19 липня, об'єднання "Самопоміч" на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Член українського парламенту, зокрема, нарікає на "відкат проведених реформ і зупинення ключових економічних реформ" унаслідок того, що "парламент входить у передвиборчий період". За його словами, йдеться про реформи Державної фіскальної служби, запровадження податку на виведений капітал, ліквідацію єдиного соціального внеску і подальше зниження навантаження на заробітну плату, ліквідацію податкової міліції та економічних підрозділів СБУ і Національної поліції.

"У таких умовах ефективне виконання мною депутатських обов'язків є неможливим", - ідеться в заяві Журжія, яку він подав голові Верховної Ради України Андрію Парубію. Журжій просить спікера ініціювати розгляд у парламенті питання про дострокове припинення його повноважень. Згідно з процедурою, за дострокове припинення повноважень народного депутата має проголосувати Верховна Рада. Заяву зареєстровано в українському парламенті 21 червня.

Раніше народний депутат із фракції "Самопоміч" Олена Бабак і позафракційний В'ячеслав Константіновський також написали заяви про дострокове складення депутатських повноважень, однак Верховна Рада в листопаді 2017 року відмовилася їх схвалити, не давши 226 мінімально необхідних голосів, нагадує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

На сьогодні, згідно з інформацією на сайті Верховної Ради, до фракції "Самопоміч" входять 25 народних депутатів.