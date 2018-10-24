Наречена Хашоггі вважає, що за його смерть відповідальна саудівська влада

Наречена журналіста Джамаля Хашоггі, якого вбили у саудівському консульстві у Стамбулі, заявила, що влада Саудівської Аравії несе за це відповідальність та має надати більше інформації, щоб покарати винних у злочині.

"Це сталось у приміщенні саудівської дипломатичної місії... За таких обставин влада Саудівської Аравії несе за це відповідальність", - заявила Хатідже Дженгіз агенції Reuters у понеділок, 29 жовтня. Вона висловила впевненість, що влада країни знає про обставини смерті Хашоггі і має пояснити, як все сталось.

На питання, чи вважає вона відповідальною за вбивство журналіста королівську родину Саудівської Аравії та кронпринца Мохаммеда бін Салмана, вона зазначила, що понести відповідальність мають усі причетні особи. "Я і мій уряд хотіли б притягнути до відповідальності та покарати згідно з міжнародним правом усіх, хто відповідальний - від людини, яка віддавала наказ, до тих, хто його виконував", - заявила Хатідже Дженгіз. Вона додала, що ні кронпринц, ні королівська родина не зв'язувались з нею та не висловлювали їй співчуття через смерть нареченого.

Дженгіз також розкритикувала реакцію на вбивство Хашоггі з боку керівництва різних країн світу, зокрема і президента США Дональда Трампа.

У понеділок у Стамбулі відбулась зустріч прокурорів Саудівської Аравії та Туреччини з приводу розслідування вбивства журналіста.

Нагадаємо, про зникнення 59-річного журналіста Джамаля Хашоггі, який проживав у США, стало відомо 3 жовтня - на наступний день після того, як він прийшов в саудівське консульство в Стамбулі, щоб оформити документи для укладення шлюбу зі своєю нареченою. Під тиском світової спільноти Саудівська Аравія визнала, що Джамаль Хашоггі був убитий в саудівському консульстві. 25 жовтня прокуратура Саудівської Аравії повідомила, що вбивство журналіста було спланованим. Ер-Ріяд заарештував 18 осіб у зв'язку з убивством.