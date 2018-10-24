 Наречена Хашоггі вважає, що за його смерть відповідальна саудівська влада | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.10.2018

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Новини

Наречена Хашоггі вважає, що за його смерть відповідальна саудівська влада

За вбивство журналіста Джамаля Хашоггі відповідальність несе влада Саудівської Аравії, заявила наречена репортера Хатідже Дженгіз. Вона вимагає покарання для усіх причетних осіб.

Наречена Джамаля Хашоггі Хатідже Дженгіз

Наречена Джамаля Хашоггі Хатідже Дженгіз

Наречена журналіста Джамаля Хашоггі, якого вбили у саудівському консульстві у Стамбулі, заявила, що влада Саудівської Аравії несе за це відповідальність та має надати більше інформації, щоб покарати винних у злочині.

"Це сталось у приміщенні саудівської дипломатичної місії... За таких обставин влада Саудівської Аравії несе за це відповідальність", - заявила Хатідже Дженгіз агенції Reuters у понеділок, 29 жовтня. Вона висловила впевненість, що влада країни знає про обставини смерті Хашоггі і має пояснити, як все сталось.

На питання, чи вважає вона відповідальною за вбивство журналіста королівську родину Саудівської Аравії та кронпринца Мохаммеда бін Салмана, вона зазначила, що понести відповідальність мають усі причетні особи. "Я і мій уряд хотіли б притягнути до відповідальності та покарати згідно з міжнародним правом усіх, хто відповідальний - від людини, яка віддавала наказ, до тих, хто його виконував", - заявила Хатідже Дженгіз. Вона додала, що ні кронпринц, ні королівська родина не зв'язувались з нею та не висловлювали їй співчуття через смерть нареченого.  

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Саудівська Аравія не буде екстрадувати підозрюваних у вбивстві журналіста Джамаля Хашоггі, а судитиме їх сама, повідомив міністр закордонних справ країни Адель аль-Джубейр. (27.10.2018)

Вбивство журналіста Джамаля Хашоггі підриває верховенство права та регіональну стабільність на Близькому Сході, заявив міністр оборони США Джеймс Меттіс. Він зазначив, що США вживатимуть заходів у відповідь на це. (27.10.2018)

Дженгіз також розкритикувала реакцію на вбивство Хашоггі з боку керівництва різних країн світу, зокрема і президента США Дональда Трампа. 

У понеділок у Стамбулі відбулась зустріч прокурорів Саудівської Аравії та Туреччини з приводу розслідування вбивства журналіста.

Нагадаємо, про зникнення 59-річного журналіста Джамаля Хашоггі, який проживав у США, стало відомо 3 жовтня - на наступний день після того, як він прийшов в саудівське консульство в Стамбулі, щоб оформити документи для укладення шлюбу зі своєю нареченою. Під тиском світової спільноти Саудівська Аравія визнала, що Джамаль Хашоггі був убитий в саудівському консульстві. 25 жовтня прокуратура Саудівської Аравії повідомила, що вбивство журналіста було спланованим. Ер-Ріяд заарештував 18 осіб у зв'язку з убивством.

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