 Нардепу повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків - Венедіктова | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.03.2021

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Нардепу повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків - Венедіктова

За даними слідства, народний депутат ухилився від сплати податків на загальну суму більше 97 мільйонів гривень. Про це повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.

Верховна Рада України, архівне фото

Верховна Рада України, архівне фото

Прокурори повідомили про підозру народному депутату України в умисному ухиленні від сплати податків. Про це у четвер, 25 березня, повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова у соцмережі Facebook.

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"За моїм дорученням прокурори повідомили про підозру народному депутатові України в умисному ухиленні від сплати податків, вчиненому особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах", - написала вона.

Попередньо, за даними експертизи, підозрюваний народний депутат ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб та податку на додану вартість на загальну суму понад 97 мільйонів гривень.

Слідство встановило, що підозрюваний розпочав у 2012 році господарську діяльність щодо будівництва у селах Петропавлівська Борщагівка та Софіївська Борщагівка Київської області багатоквартирних житлових будинків. При цьому підозрюваний депутат не зареєструвався у якості суб'єкта господарської діяльності у формі фізичної особи-підприємця чи юридичної особи.

Натомість після завершення зведення будинків він зареєстрував на себе право власності на 1221 об'єкт нерухомого майна у них, заявляє слідство.

За цими даними, протягом 2015-2020 років уповноважена підозрюваним через довіреність особа продавала нерухомість і передала йому понад 360 мільйонів гривень доходу від цих операцій.

"Доходи від реалізації квартир та нежитлових приміщень підозрюваний декларував, як доходи фізичної особи від продажу власного майна, а не від підприємницької діяльності, із застосуванням ставки податку в розмірі 5 відсотків замість 18 відсотків", - пояснила Венедіктова.

Як повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в правоохоронних органах, йдеться про народного депутата групи "За майбутнє" Віктора М'ялика. Згідно з інформацією на сайті Верховної Ради, М'ялика обрали до парламенту в окрузі 155 (Рівненська область), він - самовисуванець. На момент обрання депутатом проживав у селі Мотовилівці Фастівського району Київської області.

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