Нарада в спортзалі: як німецькі фірми поєднують роботу зі спортом

Керівник відділу комунікацій німецького виробника теплового обладнання Stiebel Eltron Геннінґ Шульц (Henning Schulz) щодня зустрічається з колегами біля стоянки електровелосипедів. Компанія з міста Гольцмінден у Нижній Саксонії має близько двох тисяч співробітників. Стоячи біля велосипедів, Геннінґ обговорює з колегами різні типи акумуляторів та найкращі велодоріжки.

"Це чудова тема, аби познайомитися з людьми з інших відділів", - каже він. Шульц знає, наскільки важливі особисті розмови для командного духу. Уже протягом року кількість співробітників, які зранку між восьмою та дев'ятою годиною юрбляться біля велопарковки, не менша за кількість тих, хто юрбиться на автопарковці. "Серед велосипедистів панує спортивно-радісний настрій", - каже 48-річний Шульц, який сам уже рік як є власником електровелосипеда від фірми.

Він каже, що на звичайному велосипеді не долав би щоранку десять кілометрів між домом та робочим місцем. За словами Шульца, це був би для нього стрес. Завдяки електродвигуну дорогою на роботу він не мусить докладати великих зусиль, аби крутити педалі, й таким чином не пітніє. Коли ж він їде додому, то вимикає мотор і дорога перетворюється у спортивну вправу. Та головна фішка в тому, що він міг взяти велосипед у свого роботодавця в лізинг.

Здоров'я співробітників важливе для компанії

"Ми не розраховували на таку навалу охочих", - каже Крістіане Шеферс (Christiane Schäfers), начальниця відділу кадрів Stiebel Eltron. Починаючи з листопада минулого року, були укладені 300 лізингових угод на велосипеди, більшість із них електровелосипеди. "Це підтверджує правильність нашої стратегії створювати для працівників багато різних пропозицій для спорту та здоров'я на робочому місці", - переконана Шеферс. Окрім велосипедів у лізинг, працівникам пропонують курси йоги, пілатес, вправи для спини, теніс, футбол та сквош.

Велосипеди в лізинг - це лише одна з пропозицій для покращення здоров'я на німецькій фірмі Stiebel Eltron

Stiebel Eltron - не виняток серед німецьких фірм. Багато інших середніх компаній так само активно піклуються про здоров'я своїх співробітників. Демографічні зміни та брак робочої сили перетворили персонал на дуже дорогоцінний ресурс. Якщо великі концерни вже багато років як інтегрували програми з підтримки здоров'я у повсякденне робоче життя, менші компанії лише останнім часом почали робити ставку на спортзали та робочі місця з біговими доріжками.

Рухома нарада

Швидку допомогу в разі проблем зі спиною чи загальною фізичною формою можуть забезпечити велотренажер або бігова доріжка. Вони добре підходять також для профілактики діабету та підвищеного тиску. Один із найбільших торгівців спортивними тренажерами у Європі компанія Sport-Tiedje забезпечує 15 відсотків своїх продажів завдяки торгівлі з фірмами.

"Здебільшого керівники компаній питають у нас, яке їм необхідне базове устаткування", - каже керівник Sport-Tiedje Крістіан Ґрау (Christian Grau). Аби встановити у приміщенні площею близько 40 квадратних метрів три-чотири тренажери, керівникам компаній треба бути готовими викласти близько 10 тисяч євро. "Популярні веслувальні тренажери, орбітреки та силові тренажери з вагою", - каже Ґрау. Експерт радить провести опитування серед співробітників перед тим, як купувати тренажер, та провести відповідний аналіз потреб. Серед його рекомендацій - також проведення інструктажу щодо користування тренажерами та профілактика під час використання.

Ще один актуальний тренд - "рухомі" наради. Вони проводяться за високими столами з біговою доріжкою під кожним. "Завдяки цьому наради виходять коротшими, а їхні учасники більш сконцентровані", - каже Ґрау. Також дуже практичною, за його словами, є висувна бігова доріжка під робочим столом, за допомогою якої можна без проблем пройти 10 тисяч кроків за день під час робочих телефонних розмов та виконання інших завдань.

Наради на бігових доріжках тривають швидше, ніж звичайні, й більш ефективні

Чим активніший, тим продуктивніший

"Про те, що співробітники, які тренуються, більш продуктивні та активні в роботі, стали багато говорити", - каже Моріц Фібіґ (Moritz Fiebig), керівник компанії Sankt Pauli Athletik у Гамбурзі. Два філіали молодого консультанта з фітнесу та харчування розташовані безпосередньо неподалік численних офісів у кварталі Шанценфіртель та районі Баренфельд.

Фірми для Фібіґа - "важлива цільова група". Вони забезпечують його компанії чверть виручки. Тренери, які працюють на Фібіґа, спеціалізуються на індивідуальному фізичному тренуванні та здоровому харчуванні. Все це подається як "функціональний тренінг". Найпопулярніші тренування - так званий кросфіт. Вони тренують силу та витривалість, а також додають тілу м'язів. "Більшість клієнтів, які приходять через фірми, скаржаться на проблеми зі спиною та колінами", - розповідає Фібіґ. Це, за його словами, наслідки тривалого сидіння: "За допомогою цілеспрямованих вправ ми посилюємо спину та за допомогою контрольованих присідань позбавляємося болю в колінах".

Психічне здоров'я - теж важливе

Згідно з останніми даними німецької державної страхової компанії AOK, наймані працівники в Німеччині в середньому 12 днів на рік перебувають на лікарняному. Якщо причина захворювання психічна, то це навіть 26 днів на рік. "Для середнього підприємства це дуже велика кількість днів", - констатує Ердвіґ Гольсте (Erdwig Holste) з компанії Management Angels. Його фірма підшуковує для німецьких компаній тимчасових менеджерів, якщо свої з тієї чи іншої причини не можуть виконувати роботу.

Велотренажер - один із популярних тренажерів, які встановлюють у себе німецькі фірми

У рамках дослідження під керівництвом гамбурзького армійського Університету імені Гельмута Шмідта Гольсте з колегами опитали близько 900 менеджерів щодо їхнього психічного та фізичного здоров'я. Висновок: здоров'я дуже залежить від мотивації та психічної стійкості. "Вражає те, що менеджери та члени їхніх команд, які вважають свою роботу потрібною, хворіють лише дев'ять днів на рік", - каже Гольсте. Хто ж не бачить у своїй роботі сенсу, хто не саморозвивається, той хворіє 19 днів на рік.

Тимчасовий начальник

Але як можна допомогти співробітникам та менеджерам, які втратили мету перед очами? За словами Гольсте, тут можуть допомогти так звані тимчасові менеджери, які приходять у компанію часто лише на шість, вісім чи дванадцять місяців. "Тимчасовий начальник має мотивувати свою команду, йому потрібні здорові однодумці, в іншому разі він нічого не досягне".

При цьому дослідження показує, що тимчасові керівники, які вбачають у своїй діяльності сенс у довгостроковій перспективі та вважають свою роботу важливою, попри велике навантаження дуже рідко хворіють, а саме в середньому лише три дні на рік. "Завдяки своєму керівному стилю, орієнтованому на здоров'я, вони виконують роль взірця для всіх учасників проєкту, поєднуючи продуктивність та здоров'я", - підсумовує Гольсте.