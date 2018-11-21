Напруженість у відносинах між Косовом та Сербією зростає

Відносини між Сербією та Косовом стають дедалі напруженішими. Президент Сербії Александар Вучич у четвер, 22 листопада, повідомив про переміщення Приштиною силовиків у населені переважно сербами райони Косова.

"Ми маємо інформацією, що албанські сили (Косова. - Ред.) пересуваються на північ країни, - сказав Вучич, слова якого наводить агенція новин dpa. - Сподіваюся, що нікому не спаде на думку застосувати силу проти представників нашого народу (в Косовому. - Ред.), вбиваючи їх лише за те, що вони серби". Він також висловив припущення, що Приштина може спробувати перешкодити "руху товарів до сербських громад Косова".

У Косові ж заперечили інформацію про нібито перекидання правоохоронних підрозділів на північ. Як запевнив очільник поліції в північних районах Косова Бесім Хоті, також не відповідає дійсності твердження про збільшення кількості поліцейських та митників на прикордонних переходах з Сербією.

Приштина не скасує драконівські митні збори

Тим часом прем'єр-міністр Косова Рамуш Харадінай попередив, що Приштина не скасує запровадженні напередодні 100-відсоткові митні збори на сербські товари, допоки уряд Сербії "не визнає Косово незалежною та суверенною державою", цитує агенція новин AFP.

Нагадаємо, Косово запровадило високі митні збори після того, як 20 листопада цій балканській країні втретє відмовили в членстві в Інтерполі. Приштина звинуватила в цьому Белград, закинувши сербам, що ті розвернули справжню "кампанію" проти Косова.

Спроби ЄС залагодити тривалу суперечку між двома країнами, які обидві прагнуть стати членами ЄС, поки що не увінчалися успіхом.