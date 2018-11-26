Напруга в Азовському морі: чому налякані росіяни у Тамані (відео)

Жителі міста Тамань, що розташоване в Росії неподалік Керченського мосту, занепокоєні конфліктом в Азовському морі. Хоча про політику тут не люблять говорити. Репортаж DW.
"Неприємно, не хочеться такого. Миру хочеться. Тож, це нас зовсім не влаштовує", - зізнаються жителі Тамані. Про настрої у місті дивіться репортаж DW:
Паніка? Комендантська година? Військові на кожному кроці? Цього всього не сталося, радіють у Маріуполі. Та чи насправді усе так спокійно? Репортаж DW з міста на Азовському морі. (03.12.2018)
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Експерти застерігають, що дії Росії в Керченській протоці не можна залишати безкарними. Як Захід відповість на дії Росії в Азовському морі? (03.12.2018)