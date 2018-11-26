 Напруга в Азовському морі: чому налякані росіяни у Тамані (відео) | Головна | DW | 04.12.2018

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Головна

Напруга в Азовському морі: чому налякані росіяни у Тамані (відео)

Жителі міста Тамань, що розташоване в Росії неподалік Керченського мосту, занепокоєні конфліктом в Азовському морі. Хоча про політику тут не люблять говорити. Репортаж DW.

Конфлікт в Азовському морі посіяв занепокоєння серед росіян в Тамані

Конфлікт в Азовському морі посіяв занепокоєння серед росіян в Тамані

"Неприємно, не хочеться такого. Миру хочеться. Тож, це нас зовсім не влаштовує", - зізнаються жителі Тамані. Про настрої у місті дивіться репортаж DW: 

 

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Воєнний стан у Маріуполі: як змінилося життя портового міста (відео)

Паніка? Комендантська година? Військові на кожному кроці? Цього всього не сталося, радіють у Маріуполі. Та чи насправді усе так спокійно? Репортаж DW з міста на Азовському морі. (03.12.2018)  

Соратниця Меркель виступає за обмеження для російських кораблів в ЄС та США

Російським суднам з регіону Азовського моря мають заборонити заходити в порти ЄС і США, заявила претендентка на пост голови ХДС Аннеґрет Крамп-Карренбауер. Вона також пропонує зменшити купівлю російського газу. (03.12.2018)  

Конфлікт в Азовському морі: чи будуть нові санкції? (відео)

Експерти застерігають, що дії Росії в Керченській протоці не можна залишати безкарними. Як Захід відповість на дії Росії в Азовському морі? (03.12.2018)  

Очима карикатуриста: Володимир Путін на сторожі Керченської протоки

Президент РФ Володимир Путін підтримав дії російських військових, котрі перехопили українські кораблі в Керченській протоці. Погляд карикатуриста Сергія Йолкіна на конфлікт. (30.11.2018)  