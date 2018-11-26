Напруга в Азовському морі: чому налякані росіяни у Тамані (відео)

Воєнний стан у Маріуполі: як змінилося життя портового міста (відео)

Паніка? Комендантська година? Військові на кожному кроці? Цього всього не сталося, радіють у Маріуполі. Та чи насправді усе так спокійно? Репортаж DW з міста на Азовському морі. (03.12.2018)