Напад у Страсбурзі: кількість загиблих зросла до чотирьох осіб

Прокуратура Парижа повідомила, що в п'ятницю, 14 грудня, в лікарні померла від поранень четверта жертва нападу, що відбувся 11 грудня на страсбурзькому різдвяному ярмарку. У відомстві зазначили: "ця людина намагалась боротись за життя" впродовж чотирьох днів, проте не витримала завданих травм, повідомляє агенція Reuters.

Нагадаємо, що ввечері 11 грудня на різдвяному ярмарку в Страсбурзі нападник відкрив вогонь з автоматичної зброї, внаслідок чого загинули троє та було поранено 13 осіб. Як свідчать очевидці події, під час нападу було чути вигуки "Аллаху акбар".

Підозрюваного нападника, 29-річного Шеріфа Шекатта, 13 грудня застрелила поліція в ході спецоперації. За даними правоохоронців, Шекатт був 27 разів засуджений за крадіжки та пограбування у Франції, Німеччині та Швейцарії. Французькі ЗМІ повідомляють, що нападник народився у Франції в родині алжирського походження.

Відповідальність за напад взяло на себе терористичне угрупування "Ісламська держава". Уряд Франції оголосив про найвищий рівень терористичної загрози, а в Німеччині та Швейцарії запроваджено посилений прикордонний контроль.