 Напад у Страсбурзі: кількість загиблих зросла до чотирьох осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.12.2018

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Новини

Напад у Страсбурзі: кількість загиблих зросла до чотирьох осіб

Від поранень під час атаки на різдвяному ярмарку в Страсбурзі померла ще одна людина. Підозрюваного в збройному нападі вбито під час затримання.

Ярмарок у центрі Страсбурга відновлено під посиленою охороною

Ярмарок у центрі Страсбурга відновлено під посиленою охороною

Прокуратура Парижа повідомила, що в п'ятницю, 14 грудня, в лікарні померла від поранень четверта жертва нападу, що відбувся 11 грудня на страсбурзькому різдвяному ярмарку. У відомстві зазначили: "ця людина намагалась боротись за життя" впродовж чотирьох днів, проте не витримала завданих травм, повідомляє агенція Reuters. 

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Стрілок, який відкрив вогонь на різдвяному ярмарку у Страсбурзі, переховувався у цьому ж місті. Правоохоронці шукали його за допомогою вертольота та тепловізорів, та вбили після того, як він відкрив вогонь. (14.12.2018)

Правоохоронці оприлюднили фото Шеріфа Шекатта, якого підозрюють у нападі на різдвяний ярмарок в Страсбурзі. Підозрюваний може становити небезпеку, попередили у поліції. (13.12.2018)

З початку 2015 року Франція багато разів ставала ціллю атак радикальних ісламістів. Внаслідок терактів загинули сотні людей. (15.07.2016)

Нагадаємо, що ввечері 11 грудня на різдвяному ярмарку в Страсбурзі нападник відкрив вогонь з автоматичної зброї, внаслідок чого загинули троє та було поранено 13 осіб. Як свідчать очевидці події, під час нападу було чути вигуки "Аллаху акбар".

Підозрюваного нападника, 29-річного Шеріфа Шекатта, 13 грудня застрелила поліція в ході спецоперації. За даними правоохоронців, Шекатт був 27 разів засуджений за крадіжки та пограбування у Франції, Німеччині та Швейцарії. Французькі ЗМІ повідомляють, що нападник народився у Франції в родині алжирського походження.

Відповідальність за напад взяло на себе терористичне угрупування "Ісламська держава". Уряд Франції оголосив про найвищий рівень терористичної загрози, а в Німеччині та Швейцарії запроваджено посилений прикордонний контроль.

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Стрілок, який відкрив вогонь на різдвяному ярмарку у Страсбурзі, переховувався у цьому ж місті. Правоохоронці шукали його за допомогою вертольота та тепловізорів, та вбили після того, як він відкрив вогонь.

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