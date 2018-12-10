Напад у Страсбурзі: кількість загиблих зросла до трьох осіб

Кількість загиблих через стрілянину на різдвяному ярмарку у французькому Страсбурзі зросла до трьох осіб після того, як у четвер, 13 грудня, у лікарні помер ще один поранений. З пораненнями у лікарні перебувають ще 13 людей, з яких п'ятеро - у критичному стані, повідомила місцева влада. В одного з поранених діагностовано смерть головного мозку.

У Франції тим часом триває операція із розшуку 29-річного Шеріфа Шекатта, якого підозрюють у скоєнні нападу. В ній беруть участь понад 700 правоохоронців. Також сотні правоохоронців були спрямовані для посилення безпеки на різдвяних ярмарках в інших містах.

Уряд Франції підвищив рівень терористичної загрози у країні до найвищого. У Німеччині та Швейцарії було посилено прикордонний контроль.

Як повідомлялось, ввечері 11 грудня злочинець влаштував стрілянину з автоматичної зброї на різдвяному ярмарку в Страсбурзі. За даними свідків, під час нападу він кричав "Аллаху акбар". Правоохоронці відкрили вогонь та поранили нападника, але зрештою йому вдалось втекти.

Поліція повідомила, що злочинець 27 разів був засуджений у Франції, Німеччині та Швейцарії переважно за крадіжки й пограбування. ЗМІ повідомляють, що нападник народився у Франції, але має алжирське коріння.