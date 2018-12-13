Напад у Страсбурзі: кількість загиблих зросла до п'яти

П'ята людина померла від поранень внаслідок стрілянини, яка сталася 11 грудня у Страсбурзі. Про це в неділю, 16 грудня, повідомили в прокуратурі Парижа, інформує агенція Reuters. За словами співрозмовника агенції, загиблий мав польське громадянство.

Нагадаємо, що ввечері 11 грудня на різдвяному ярмарку в Страсбурзі нападник відкрив вогонь з автоматичної зброї, внаслідок чого загинули загалом п'ять осіб, понад десять дістали поранення. Як свідчать очевидці події, під час нападу було чути вигуки "Аллаху акбар".

Підозрюваного нападника, 29-річного Шеріфа Шекатта, 13 грудня застрелила поліція в ході спецоперації. За даними правоохоронців, Шекатт був 27 разів засуджений за крадіжки та пограбування у Франції, Німеччині та Швейцарії. Французькі ЗМІ повідомляють, що нападник народився у Франції в родині алжирського походження.

Відповідальність за напад взяло на себе терористичне угрупування "Ісламська держава".