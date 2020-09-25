 Напад у Парижі: підозрюваний хотів спалити редакцію Charlie Hebdo | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.09.2020

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Напад у Парижі: підозрюваний хотів спалити редакцію Charlie Hebdo

Чоловік, який поранив ножем двох людей у Парижі, зізнався, що йому 25 років. Зловмисник планував підпалити приміщення, де до 2015 року працювала редакція сатиричного журналу Charlie Hebdo.

Париж, ножовий напад, Франція

Після ножового нападу в Парижі 25 вересня

Головний підозрюваний у скоєнні ножового нападу в Парижі насправді старший, ніж він стверджував раніше. Зловмисник заявляв, що йому 18 років. Поліція знайшла в його телефоні фото паспорта, яке ідентифікує чоловіка як іншу особу на ім'я Заїр Хассан М. Урешті-решт зловмисник зізнався, що йому 25 років. Про це повідомив керівник Антитерористичної прокуратури Франції Жан-Франсуа Рікар на прес-конференції в вівторок, 29 вересня.

Зловмисник стверджує, що планував потрапити у приміщення редакції сатиричного журналу Charlie Hebdo та підпалити його. Після нападу ісламістів у 2015 році редакція переїхала. Місце її розташування тримають у таємниці з міркувань безпеки. Нападнику не було про це відомо, пише інформагенція dpa. Він вважав, що двоє людей, які вийшли на перекур поблизу будівлі, де розташовувалася редакція, були працівниками Charlie Hebdo, і напав на них. Нині постраждалі під час атаки перебувають у стабільному стані.

До нападу в Парижі підозрюваний не потрапляв у поле зору французьких спецслужб. За даними прокуратури, він прибув до Франції у 2018 році. Зловмисник використовував фальшиві документи, які дали йому змогу отримувати соціальну допомогу для неповнолітніх.

Напад у Парижі

25 вересня неподалік від будівлі, де раніше розташовувалася редакція Charlie Hebdo, чоловік із ножем поранив двох людей.

У Парижі з 2 вересня триває судовий процес у справі щодо терактів у редакції Charlie Hebdo та у крамниці кошерної їжі, скоєних у січні 2015 року. Цей процес - наймасштабніший в історії Франції у справі про тероризм. Звинувачення у причетності до нападу на Charlie Hebdo висунули 14 радикальним ісламістам.

У день початку судового процесу часопис Charlie Hebdo знову опублікував карикатуру на пророка Мухаммеда. Після цього редакція отримала численні погрози.

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