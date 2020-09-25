Напад у Парижі: підозрюваний хотів спалити редакцію Charlie Hebdo

Чоловік, який поранив ножем двох людей у Парижі, зізнався, що йому 25 років. Зловмисник планував підпалити приміщення, де до 2015 року працювала редакція сатиричного журналу Charlie Hebdo.
Головний підозрюваний у скоєнні ножового нападу в Парижі насправді старший, ніж він стверджував раніше. Зловмисник заявляв, що йому 18 років. Поліція знайшла в його телефоні фото паспорта, яке ідентифікує чоловіка як іншу особу на ім'я Заїр Хассан М. Урешті-решт зловмисник зізнався, що йому 25 років. Про це повідомив керівник Антитерористичної прокуратури Франції Жан-Франсуа Рікар на прес-конференції в вівторок, 29 вересня.
Зловмисник стверджує, що планував потрапити у приміщення редакції сатиричного журналу Charlie Hebdo та підпалити його. Після нападу ісламістів у 2015 році редакція переїхала. Місце її розташування тримають у таємниці з міркувань безпеки. Нападнику не було про це відомо, пише інформагенція dpa. Він вважав, що двоє людей, які вийшли на перекур поблизу будівлі, де розташовувалася редакція, були працівниками Charlie Hebdo, і напав на них. Нині постраждалі під час атаки перебувають у стабільному стані.
До нападу в Парижі підозрюваний не потрапляв у поле зору французьких спецслужб. За даними прокуратури, він прибув до Франції у 2018 році. Зловмисник використовував фальшиві документи, які дали йому змогу отримувати соціальну допомогу для неповнолітніх.
25 вересня неподалік від будівлі, де раніше розташовувалася редакція Charlie Hebdo, чоловік із ножем поранив двох людей.
У Парижі з 2 вересня триває судовий процес у справі щодо терактів у редакції Charlie Hebdo та у крамниці кошерної їжі, скоєних у січні 2015 року. Цей процес - наймасштабніший в історії Франції у справі про тероризм. Звинувачення у причетності до нападу на Charlie Hebdo висунули 14 радикальним ісламістам.
У день початку судового процесу часопис Charlie Hebdo знову опублікував карикатуру на пророка Мухаммеда. Після цього редакція отримала численні погрози.