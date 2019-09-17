 Напад у німецькому Галле: двоє загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.10.2019

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Напад у німецькому Галле: двоє загиблих

Одного з підозрюваних нападників, який стріляв у Галле, затримали. За даними ЗМІ, це 27-річний німець. Внаслідок нападу загинули двоє людей, повідомляє місцева поліція.

Поліція поблизу місця інциденту в Галле, де внаслідок стрілянини загинули люди

Поліція поблизу місця інциденту в Галле

У німецькому місті Галле, що у федеральній землі Саксонія-Ангальт, внаслідок нападу зі стріляниною у середу, 9 жовтня, загинули двоє людей, ще дві особи були поранені. Згодом поліція повідомила про затримання одного підозрюваного у зв'язку з інцидентом. Ідеться про 27-річного німця Штефана Б., котрий, як підозрюють, після невдалої спроби нападу на синагогу застрелив двох людей поблизу, передає агентство dpa з посиланням на джерела в органах безпеки.     

Квартал у Галле, де було скоєно напад, розташований неподалік від центру міста. Одну людину було вбито біля будівлі місцевої синагоги, другу - в розташованій неподалік закусочній.

У синагозі розповіли про напад

У розмові з журналістами видання Spiegel предстоятель синагоги повідомив, що на момент нападу культова будівля була заповнена майже вщерть. За його словами, завдяки профілактичним заходам безпеки на вході в будівлю вдалося "встояти" під час нападу.

Тіло одного з загиблих внаслідок стрілянини в Галле

Тіло одного з загиблих внаслідок стрілянини в Галле

Предстоятель синагоги також розповів, що завдяки камерам відеоспостереження віряни побачили, як до синагоги намагається потрапити озброєний чоловік, одягнений немов член спецзагону силових структур - у шоломі та з автоматичною зброєю. Він намагався відкрити двері, але йому це не вдалося. "Двері вистояли", - сказав керівник місцевої юдейської громади, цитує інформагенція KNA. "Ми забарикадували двері зсередини та чекали на поліцію", - додав предстоятель синагоги. Повідомляється також, що нападник намагався потрапити на територію юдейського цвинтаря, розташованого поблизу синагоги. На момент нападу громада відзначала юдейське свято Йом-Кіпур.

Ще один загиблий у закусочній

Репортерам телеканалу n-tv один з очевидців розповів, що він бачив, як нападник у балаклаві й шоломі з автоматом у руках учинив стрілянину в одній із закусочних. Перед нападом він пожбурив у будівлю, де був розташований заклад, щось схоже на вибуховий пристрій, котрий вибухнув, вдарившись об стіну. На момент нападу в закладі перебувало від п'яти до шести гостей, каже очевидець. Власник закладу підтвердив DW, що внаслідок нападу на його закусочну загинула одна людина.

Уряд ФРН засуджує напад

Напад у Галле засудили німецькі урядовці, зокрема міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas). "Те, що під час свята примирення Йом-Кіпур стріляли в синагогу, вражає усіх нас у саме серце", - написав він на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter. "Всі ми мусимо виступити проти антисемітизму в нашій країні", - додав міністр.  

Речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) висловив від імені канцлерки ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel) глибокі співчуття всім жертвам та потерпілим унаслідок нападу в Галле. Про це Зайберт написав у Twitter.

За даними представника однієї з місцевих клінік, унаслідок нападів поранення отримало двоє людей. Потерпілих чоловіка та жінку, які мають вогнепальні поранення, одразу ж доправили до лікарні. 

Правий екстремізм

Федеральна прокуратура розслідує напад як убивства, справа має особливе значення, оскільки йдеться про внутрішню безпеку Німеччини. Водночас у прокуратурі розповіли представникам ЗМІ, що є підстави вважати, що напади було скоєно на ґрунті правого екстремізму. Тим часом міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер (Horst Seehofer) заявив, що у випадку з нападом у Галле є підстави вважати, що йдеться про мотив антисемітизму.

Точно невідомо, скільки саме було нападників. Спершу повідомлялося про кількох нападників, які втекли на автомобілі. 

Постріли в Ландсбергу

Дещо пізніше стало відомо й про стрілянину в містечку Ландсберг, розташованому на відстані 15 кілометрів від Галле. Поки що немає жодних детальних повідомлень щодо того, де саме пролунали постріли. Так само нічого невідомо про обставини та причини злочину, а також, чи може це бути пов'язано з інцидентом в Галле. 

Увечері поліція повідомила мешканцям Галле, що вважає ситуацію з безпекою не такою критичною, як раніше, тож застереження до містян не виходити з домівок скасували.

Після нападів у Галле поліція сусідніх Лейпцига та Дрездена оголосила посилення заходів щодо охорони місцевих синагог.

 

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