Напад у Мельбурні: є загиблі, поліція заявила про теракт

В австралійському Мельбурні у п'ятницю, 9 листопада, чоловік в'їхав автомобілем в будівлю торгового центру, а після цього напав на поліцейських і перехожих з ножем. Поліція застосувала проти нападника зброю. Його госпіталізували в лікарню в критичному стані, де він невдовзі помер. Унаслідок атаки загинула одна людина, ще двоє поранених перебувають у лікарні в критичному стані.

Поліція Австралії кваліфікувала атаку як теракт. В автомобілі нападника було знайдено кілька газових балонів для барбекю. Їх було знешкоджено, вибуху не сталося.

Комісар поліції Грем Ештон повідомив, що нападник був сомалійського походження і раніше вже потрапляв в поле зору поліції. "З того, що ми знаємо про цю людину, ми розглядаємо це як терористичний акт", - зазначив він, передає агенція AP.

Відповідальність за напад взяло на себе терористичне угрупування "Ісламська держава". "Виконавець операції в Мельбурні був бойовиком "Ісламської держави" та здійснив операцію, спрямовану проти громадян коаліції, які борються з ІД", - заявили в терористичному угрупуванні, передає агенція Amaq. Незалежної оцінки справжності цього повідомлення немає.

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон засудив "злий та боягузливий" напад у Мельбурні. "Австралійці ніколи не будуть залякані цими жахливими атаками, і ми будемо продовжувати жити і радіти свободам, які зневажають терористи", - зазначив він.

Напад стався напередодні вихідних, на які в Мельбурні заплановані кінні змагання та футбольний матч, а також меморіальні церемонії з нагоди роковин завершення Першої світової війни. На тлі атаки поліція зробила переоцінку заходів безпеки, повідомив Грем Ештон.