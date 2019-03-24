 Напад у Малі: понад 130 загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.03.2019

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Новини

Напад у Малі: понад 130 загиблих

Етнічні конфлікти між племенами фульбе і догонів у Малі загострилися в останні чотири роки. Лише у 2018 році жертвами конфліктів стали 550 мешканців країни.

Село в Малі (фото з архіву)

Село в Малі (фото з архіву)

Щонайменше 134 мирні мешканці були вбиті під час збройного нападу на селище у центральному Малі, повідомили в ООН у неділю, 24 березня. Ще близько 55 людей зазнали поранень, інформує агенція AFP.

Ймовірно, що напад на селище Огоссагоу, де переважно мешкали представники етнічної групи фульбе, був ініційований народністю догонів. За повідомленням речника миротворчої місії ООН у Малі (Minusma), організація наразі надає підтримку постраждалому селу.

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Унаслідок нападу на миротворців ООН на півночі Малі загинули щонайменше вісім солдатів з Чаду. (20.01.2019)

Кандидат від опозиції на президентських виборах у Малі Сумаіла Сіссе закликав населення не визнавати результати голосування й "повстати". (13.08.2018)

За останні чотири роки посилилися етнічні конфлікти між племенем фульбе, представники якого переважно займаються скотарством, та племенами догон і бамбара, котрі займаються землеробством. Загострення пов'язують із появою в регіоні джихадистської групи, котра набирає членів до своїх лав переважно з народності фульбе. У свою чергу, догони і бамбара теж організовуються у "групи самозахисту". За даними ООН, внаслідок цього міжетнічного конфлікту торік понад 500 цивільних загинули.

Нагадаємо, 2012 року ісламістські угруповання взяли під свій контроль північ Малі. Французькі війська в 2013 році вибили ісламістів із зайнятих ними регіонів. У миротворчій місії в африканській країні беруть участь понад 13 тисяч вояків, зокрема й військовослужбовці німецького Бундесверу. Та попри присутність миротворчої місії ООН ситуація в країні залишається нестабільною.

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