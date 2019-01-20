 Напад у Малі: вбито понад 50 солдатів | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 02.11.2019

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Світ

Напад у Малі: вбито понад 50 солдатів

Внаслідок нападу невідомих на військовий об'єкт у Малі загинуло 53 солдати та один цивільний. Ведеться пошук нападників.

Французькі військові у Малі, архівне фото

Французькі військові у Малі, архівне фото

Понад 50 солдатів було вбито під час нападу на військовий об'єкт на сході Малі. Надзвичайна подія сталася ввечері у п'ятницю, 1 листопада, у населеному пункті Інделімане у районі Менака, що недалеко від кордону з Нігером.

DW.COM

Унаслідок нападу на миротворців ООН на півночі Малі загинули щонайменше вісім солдатів з Чаду. (20.01.2019)

Під час двох нападів ісламістів в Малі загинуло понад 40 цивільних, серед яких, за даними AFP, жінки та діти. (28.04.2018)

Як повідомив у своєму Twitter міністр комунікацій Малі Йайа Сангаре, внаслідок цього "терористичного нападу" загинуло 53 військових та одна цивільна особа. За інформацією агенції AFP, серед військовослужбовців внаслідок нападу є також зниклі безвісти.

Як поінформували згодом в збройних силах країни, наразі ситуація в районі нападу залишається контрольованою - з цією метою туди надіслали військове підкріплення, ведеться пошук нападників.

Місяць тому, 30 вересня і 1 жовтня, під час двох нападів, що були скоєні ісламістами на півдні Малі, було вбито 40 малійських солдатів. Але, за даними з багатьох джерел, владою країни занижуються реальні цифри щодо кількості загиблих, зауважує AFP.

Нагадаємо, що 2012 року ісламістські угруповання взяли під свій контроль північ Малі. Французькі війська в 2013 році вибили ісламістів із зайнятих ними регіонів. Та попри присутність миротворчої місії ООН, участь у якій, зокрема, бере й Німеччина, ситуація в країні залишається нестабільною.

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Докладно

Французькі військові у Малі, архівне фото

Напад у Малі: вбито понад 50 солдатів

Внаслідок нападу невідомих на військовий об'єкт у Малі загинуло 53 солдати та один цивільний. Ведеться пошук нападників.  

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