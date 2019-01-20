Напад у Малі: вбито понад 50 солдатів

Понад 50 солдатів було вбито під час нападу на військовий об'єкт на сході Малі. Надзвичайна подія сталася ввечері у п'ятницю, 1 листопада, у населеному пункті Інделімане у районі Менака, що недалеко від кордону з Нігером.

Як повідомив у своєму Twitter міністр комунікацій Малі Йайа Сангаре, внаслідок цього "терористичного нападу" загинуло 53 військових та одна цивільна особа. За інформацією агенції AFP, серед військовослужбовців внаслідок нападу є також зниклі безвісти.

Як поінформували згодом в збройних силах країни, наразі ситуація в районі нападу залишається контрольованою - з цією метою туди надіслали військове підкріплення, ведеться пошук нападників.

Місяць тому, 30 вересня і 1 жовтня, під час двох нападів, що були скоєні ісламістами на півдні Малі, було вбито 40 малійських солдатів. Але, за даними з багатьох джерел, владою країни занижуються реальні цифри щодо кількості загиблих, зауважує AFP.

Нагадаємо, що 2012 року ісламістські угруповання взяли під свій контроль північ Малі. Французькі війська в 2013 році вибили ісламістів із зайнятих ними регіонів. Та попри присутність миротворчої місії ООН, участь у якій, зокрема, бере й Німеччина, ситуація в країні залишається нестабільною.