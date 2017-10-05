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Напад у Лас-Вегасі

Напад у Лас-Вегасі – 2 жовтня 2017-го року 64-річний американець розстріляв з вікна готельного номера відвідувачів музичного фестивалю.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "напад у Лас-Вегасі". У ніч на 2 жовтня озброєний автоматичною гвинтівкою 64-річний Стівен Педдок відкрив вогонь по глядачах концерту кантрі-музики, що відбувався на бульварі Лас-Вегас-Стріп. Педдок діяв сам і, за словами шерифа, наклав на себе руки до прибуття поліції. У результаті атаки в центрі Лас-Вегаса, загинули 59 і було поранено 527 осіб. Цей інцидент зі стріляниною спричинив безпрецедентну кількість жертв у сучасній історії США, зокрема перевищив попередню трагічну цифру - 49 осіб, які загинули в нічному клубі в Орландо в червні 2016 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Стрілянина в Лас-Вегасі й бізнес на фейкових новинах

Стрілянина в Лас-Вегасі й бізнес на фейкових новинах 05.10.2017

Одразу після стрілянини в Лас-Вегасі в інтернеті з'явилася купа теорій змови та пліток. Вони поширювалися швидше, ніж серйозні повідомлення. Насправді поширення фейкових новин - добре організований бізнес.
Контроль над обігом зброї у США: Консерватори мають сказати досить

Контроль над обігом зброї у США: "Консерватори мають сказати досить" 04.10.2017

Як і попередні масові вбивства, напад у Лас-Вегасі, ймовірно, спровокує нову дискусію щодо контролю над обігом зброї в США. Утім, американський експерт зі збройного насильства Хеменуей сумнівається у великих змінах.
45 поранених внаслідок стрілянини в Лас-Вегасі перебувають у критичному стані

45 поранених внаслідок стрілянини в Лас-Вегасі перебувають у критичному стані 04.10.2017

Щонайменше 45 осіб, госпіталізованих після інциденту в Лас-Вегасі перебувають в критичному стані. Президент США Дональд Трамп збирається прибути до Лас-Вегаса.
Попри Лас-Вегас Трамп поки не готовий дискутувати про обмеження обігу зброї

Попри Лас-Вегас Трамп поки не готовий дискутувати про обмеження обігу зброї 03.10.2017

Президент США Дональд Трамп не бажає нині вести дискусію про проблему контролю за обігом зброї у країні. Натомість конгресмени-демократи закликають Трампа обговорити ситуацію після трагедії в Лас-Вегасі.
ІД взяла на себе відповідальність за напад у Лас-Вегасі - слідство скептичне

ІД взяла на себе відповідальність за напад у Лас-Вегасі - слідство скептичне 02.10.2017

Унаслідок стрілянини на музичному фестивалі в Лас-Вегасі загинули 58 людей, ще 515 поранені. "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за напад, але доказів зв'язків нападника з терористами поки немає.
Напад на музфестиваль у Лас-Вегасі: кількість поранених перевищила 400

Напад на музфестиваль у Лас-Вегасі: кількість поранених перевищила 400 02.10.2017

До лікарень доправили щонайменше 406 постраждалих унаслідок стрілянини в американському Лас-Вегасі. Щонайменше 50 людей загинули. Нападник, імовірно, сам покінчив із життям у готельному номері ще до появи поліції.
Нападник у Лас-Вегасі вбив понад 50 і поранив більш ніж 200 осіб

Нападник у Лас-Вегасі вбив понад 50 і поранив більш ніж 200 осіб 02.10.2017

Кількість загиблих внаслідок стрілянини у Лас-Вегасі зросла до щонайменше 50 осіб. Ще понад 200 людей отримали вогнепальні поранення, повідомили в поліції.

Стрілянина на музичному фестивалі у Лас-Вегасі (02.10.2017) 02.10.2017

Поліція знешкодила зловмисника, який відкрив вогонь з автоматичної гвинтівки по відвідувачах музичного фестивалю кантрі у центрі Лас-Вегаса. Щонайменше 20 людей загинули, понад сто отримали поранення.
Стрілянина в Лас-Вегасі: щонайменше 20 загиблих, більш ніж 100 поранених

Стрілянина в Лас-Вегасі: щонайменше 20 загиблих, більш ніж 100 поранених 02.10.2017

Кількість загиблих внаслідок стрілянини у Лас-Вегасі зросла до щонайменше 20 осіб. Ще понад 100 людей отримали вогнепальні поранення.