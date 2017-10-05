Напад у Лас-Вегасі – 2 жовтня 2017-го року 64-річний американець розстріляв з вікна готельного номера відвідувачів музичного фестивалю.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "напад у Лас-Вегасі". У ніч на 2 жовтня озброєний автоматичною гвинтівкою 64-річний Стівен Педдок відкрив вогонь по глядачах концерту кантрі-музики, що відбувався на бульварі Лас-Вегас-Стріп. Педдок діяв сам і, за словами шерифа, наклав на себе руки до прибуття поліції. У результаті атаки в центрі Лас-Вегаса, загинули 59 і було поранено 527 осіб. Цей інцидент зі стріляниною спричинив безпрецедентну кількість жертв у сучасній історії США, зокрема перевищив попередню трагічну цифру - 49 осіб, які загинули в нічному клубі в Орландо в червні 2016 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.