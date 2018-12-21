Напад у Кабулі: щонайменше 29 загиблих

У результаті збройного нападу в Кабулі в понеділок, 24 грудня, загинули щонайменше 29 осіб, повідомили у міністерстві внутрішніх справ Афганістану. За даними МВС, 28 загиблих - цивільні, одна жертва нападу - поліцейський. Ще 16 цивільних та один поліцейський отримали поранення, зазначив речник афганського МВС. Крім того, загинули не менше трьох нападників, додав він, передає агенція новин dpa.

Атака розпочалася з нападу смертника, котрий підірвав себе в начиненому вибухівкою автомобілі поблизу міністерства будівництва. Одразу після вибуху його озброєнні спільники намагалися прорватися до розташованих неподалік будівель міністерства праці та соціальної політики.

Після перестрілки з охоронцями та силами безпеки нападники взяли під свій контроль три будівлі, де захопили заручників та звідки вели вогонь по інших урядових спорудах. За даними поліції, за п'ять годин після початку нападу силовикам вдалося вивести в безпечне місце загалом 357 співробітників урядових установ та звільнити від нападників дві будівлі. Під контролем нападників перебуває ще одна споруда, дотепер невідомо, чи є там заручники, зазначили в МВС Афганістану. Поки що жодне з угруповань не взяло на себе відповідальність за скоєну атаку.

Останнім часом в Афганістані посилилося збройне протистояння між урядовими силами та бойовиками радикального ісламістського руху "Талібан". Таліби нерідко скоюють напади на урядові будівлі та військові об'єкти. Крім того, в країні активізувалися й прихильники міжнародного терористичного угруповання "Ісламська держава". Бойовики ІД вчиняють теракти насамперед проти шиїтів, котрих вони вважають "відступниками" від віри.

Нагадаємо, 21 грудня адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила рішення вивести значну частину американського контингенту з Афганістану.