Напад у Кабулі: щонайменше 29 загиблих

У результаті збройного нападу в Кабулі в понеділок, 24 грудня, загинули щонайменше 29 осіб, повідомили у міністерстві внутрішніх справ Афганістану. За даними МВС, 28 загиблих - цивільні, одна жертва нападу - поліцейський. Ще 16 цивільних та один поліцейський отримали поранення, зазначив речник афганського МВС. Крім того, загинули не менше трьох нападників, додав він, передає агенція новин dpa.
Атака розпочалася з нападу смертника, котрий підірвав себе в начиненому вибухівкою автомобілі поблизу міністерства будівництва. Одразу після вибуху його озброєнні спільники намагалися прорватися до розташованих неподалік будівель міністерства праці та соціальної політики.
Після перестрілки з охоронцями та силами безпеки нападники взяли під свій контроль три будівлі, де захопили заручників та звідки вели вогонь по інших урядових спорудах. За даними поліції, за п'ять годин після початку нападу силовикам вдалося вивести в безпечне місце загалом 357 співробітників урядових установ та звільнити від нападників дві будівлі. Під контролем нападників перебуває ще одна споруда, дотепер невідомо, чи є там заручники, зазначили в МВС Афганістану. Поки що жодне з угруповань не взяло на себе відповідальність за скоєну атаку.
Останнім часом в Афганістані посилилося збройне протистояння між урядовими силами та бойовиками радикального ісламістського руху "Талібан". Таліби нерідко скоюють напади на урядові будівлі та військові об'єкти. Крім того, в країні активізувалися й прихильники міжнародного терористичного угруповання "Ісламська держава". Бойовики ІД вчиняють теракти насамперед проти шиїтів, котрих вони вважають "відступниками" від віри.
Нагадаємо, 21 грудня адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила рішення вивести значну частину американського контингенту з Афганістану.
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Модерний Афганістан - у минулому
Студентки медицини
Дві студентки медицини з університету Кабула разом зі своєю професоркою (на фото праворуч) розглядають гіпсовий зліпок частини людського тіла. Фотографію було зроблено в 1962 році. Тоді було само собою зрозумілим, що жінки брали участь в громадському житті Афганістану, а також мали доступ до освіти.
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Модерний Афганістан - у минулому
Шик на вулицях столиці
Дві по-західному вдягнені жінки у жовтні 1962 року виходять зі студійної будівлі радіостанції "Радіо Кабул" в афганській столиці. Після того, як у середині 1990-тих років владу у країні захопили фундаменталісти з "Талібану", жінки змушені були закрити волосся хусткою та вдягти бурку.
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Модерний Афганістан - у минулому
Рівні права для всіх
У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.
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Модерний Афганістан - у минулому
Зародження інформатики
Радянська викладачка проводить заняття у Політехнічному інституті в Кабулі - і розповідає афганським студенткам та студентам про тогочасне становище комп’ютерних технологій. Протягом десяти років постійної війни в афганських вишах працювало багато радянських викладачів.
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Модерний Афганістан - у минулому
Студенти поміж собою
Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".
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Модерний Афганістан - у минулому
Школа для всіх
Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.
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Модерний Афганістан - у минулому
Двокласове суспільство - до сьогодні
Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.
Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк