Напад у Кабулі: щонайменше 14 загиблих

Вибух біля поліцейського відділку у західній частині столиці Афганістану Кабула вранці в середу, 7 серпня, забрав життя щонайменше 14 осіб. Ще 145 людей зазнали поранень, інформує агенція AP. Серед загиблих - чотири поліцейські. Більшість же з постраждалих і загиблих - цивільні особи, повідомили представники місцевої влади, які вже назвали напад найтрагічнішим у Кабулі за поточний рік.

За інформацією МВС країни, терорист-смертник підірвав начинений вибухівкою автомобіль неподалік від військової школи. Відповідальність за теракт взяв на себе ісламістський рух "Талібан". Там заявили, що мішенню нападу був рекрутинговий центр військових.

Атака на поліцейський відділок стала 16-м масштабним нападом в столиці Афганістану з січня цього року. Внаслідок попередніх 15 атак, за даними афганського уряду загинули понад 100 осіб, а близько 600 осіб зазнали поранень, цитує інформагенція dpa. У 2018 році в Афганістані, за даними ООН, внаслідок нападів бойовиків та бойових дій загинули 3804 мирних жителі, з них 927 - діти. Ще 7189 осіб були поранені.

Нинішній напад у Кабулі відбувся на тлі переговорів представників Сполучених Штатів та "Талібану" про завершення майже 18-річного збройного конфлікту в Афганістані, які відбуваються зараз у столиці Катару Досі. На даний момент таліби контролюють майже половину території Афганістану і є потужнішими, ніж будь-коли з часу початку військової операції США в країні у жовтні 2001 року. Донині вони відмовлялися вести прямі перемовини з чинним афганським урядом, вважаючи його маріонеткою США.