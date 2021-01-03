Напад у Буркіна-Фасо: щонайменше 100 людей загинули

Щонайменше 100 людей загинули внаслідок нападу бойовиків на півночі Буркіна-Фасо. Озброєні люди напали на село Солхан на півночі регіону Сахель у ніч на суботу, 5 червня, написав президент країни Рох Каборе у соцмережі Facebook.

Сили безпеки розшукують нападників. Тим часом президент Каборе вже оголосив триденну жалобу в країні.

За даними агенції AP, йдеться про наймасштабніший за кількістю жертв напад в Буркіна-Фасо за останні п'ять років.

У регіоні Сахель в Африці, де розташована країна, діє низка озброєних угруповань. Деякі з них склали присягу на вірність терористичній ісламістській організації "Ісламська держава" (ІД) або міжнародній терористичній мережі "Аль-Каїда", зазначає агентство dpa.

AP відзначає, що, хоча в регіоні Сахель, присутні більше п'яти тисяч французьких військових, бойовики діють дедалі активніше. Більше мільйона жителів Буркіна-Фасо були змушені покинути свої будинки і стати внутрішньо переміщеними особами.