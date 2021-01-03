 Напад у Буркіна-Фасо: щонайменше 100 людей загинули | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.06.2021

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Новини

Напад у Буркіна-Фасо: щонайменше 100 людей загинули

Це наймасштабніший за кількістю жертв напад в Буркіна-Фасо за останні п'ять років. У країні оголосили триденний траур.

Буркіна-Фасо, архівне фото

Буркіна-Фасо, архівне фото

Щонайменше 100 людей загинули внаслідок нападу бойовиків на півночі Буркіна-Фасо. Озброєні люди напали на село Солхан на півночі регіону Сахель у ніч на суботу, 5 червня, написав президент країни Рох Каборе у соцмережі  Facebook.

Сили безпеки розшукують нападників. Тим часом президент Каборе вже оголосив триденну жалобу в країні.

За даними агенції AP, йдеться про наймасштабніший за кількістю жертв напад в Буркіна-Фасо за останні п'ять років. 

У регіоні Сахель в Африці, де розташована країна, діє низка озброєних угруповань. Деякі з них склали присягу на вірність терористичній ісламістській організації "Ісламська держава" (ІД)  або міжнародній терористичній мережі "Аль-Каїда", зазначає агентство dpa.

AP відзначає, що, хоча в регіоні Сахель, присутні більше п'яти тисяч французьких військових, бойовики діють дедалі активніше. Більше мільйона жителів Буркіна-Фасо були змушені покинути свої будинки і стати внутрішньо переміщеними особами.

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