Напад терористів на церкву у Буркіна-Фасо: вбито понад 20 осіб

На півночі Буркіна-Фасо на одну з протестантських церков напала група озброєних осіб. Унаслідок скоєного напередодні, 16 лютого, нападу загинуло щонайменше 24 людини, ще 18 осіб отримали поранення. Такі дані оприлюднила в понеділок, 17 лютого, місцева влада, на яку посилається інформагенція AFP.

За даними місцевих чиновників, напад було скоєно в селі Пансі поблизу міста Себба. Нападники вбили й протестантського пастора, а також викрали кількох осіб, ідеться в повідомленні представників влади. У офіційному повідомленні зловмисників названо "озброєними терористами", які атакували "мирне місцеве населення". Після нападу мешканці села Пансі втекли до міста Себба.

З 2014 року в Буркіна-Фасо почастішали напади радикальних ісламістів. Унаслідок постійних терактів та атак загинуло вже близько 750 людей, ще 600 тисяч осіб, побоюючись за своє життя, були змушені залишити власні домівки. На півночі країни найчастіше мішенями нападів ісламістів стають християнські церкви.

Минулого тижня екстремісти викрали сімох людей з будівлі пастора, згодом неподалік було виявлено тіла п'ятьох викрадених осіб, у тому числі й пастора.

У Буркіна-Фасо, так само як в сусідніх Малі та Нігері, урядові сили слабо оснащені та не мають достатньо озброєнь, щоб протистояти ісламістам. За даними ООН, упродовж 2019 року в цих трьох африканських країнах унаслідок нападів ісламістів загинуло близько чотирьох тисяч осіб.