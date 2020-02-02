 Напад терористів на церкву у Буркіна-Фасо: вбито понад 20 осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.02.2020

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Новини

Напад терористів на церкву у Буркіна-Фасо: вбито понад 20 осіб

Група озброєних нападників атакувала одну з протестатських церков на півночі Буркіна-Фасо. Під час нападу загинуло щонайменше 24 людини, ще 18 осіб дістали поранень. Влада називає скоєне терактом.

Озброєні терористи вбили понад 20 осіб у церкві на півночі Буркіна-Фасо (архівне фото)

Озброєні терористи вбили понад 20 осіб у церкві на півночі Буркіна-Фасо (архівне фото)

На півночі Буркіна-Фасо на одну з протестантських церков напала група озброєних осіб. Унаслідок скоєного напередодні, 16 лютого, нападу загинуло щонайменше 24 людини, ще 18 осіб отримали поранення. Такі дані оприлюднила в понеділок, 17 лютого, місцева влада, на яку посилається інформагенція AFP.

За даними місцевих чиновників, напад було скоєно в селі Пансі поблизу міста Себба. Нападники вбили й протестантського пастора, а також викрали кількох осіб, ідеться в повідомленні представників влади. У офіційному повідомленні зловмисників названо "озброєними терористами", які атакували "мирне місцеве населення". Після нападу мешканці села Пансі втекли до міста Себба.

З 2014 року в Буркіна-Фасо почастішали напади радикальних ісламістів. Унаслідок постійних терактів та атак загинуло вже близько 750 людей, ще 600 тисяч осіб, побоюючись за своє життя, були змушені залишити власні домівки. На півночі країни найчастіше мішенями нападів ісламістів стають християнські церкви.

Минулого тижня екстремісти викрали сімох людей з будівлі пастора, згодом неподалік було виявлено тіла п'ятьох викрадених осіб, у тому числі й пастора.

У Буркіна-Фасо, так само як в сусідніх Малі та Нігері, урядові сили слабо оснащені та не мають достатньо озброєнь, щоб протистояти ісламістам. За даними ООН, упродовж 2019 року в цих трьох африканських країнах унаслідок нападів ісламістів загинуло близько чотирьох тисяч осіб.

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Напад на церкву в Буркіна-Фасо: щонайменше шестеро загиблих

Озброєні нападники увірвались в католицьку церкву в Буркіна-Фасо і вбили священика та п'ятьох вірян. Після цього вони підпалили церкву, магазини та кафе. (12.05.2019)  

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