 Напад терориста-смертника в Кабулі: загинуло майже 50 осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.08.2018

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Новини

Напад терориста-смертника в Кабулі: загинуло майже 50 осіб

Перед одним із навчальних центрів у західній частині афганської столиці пролунав потужний вибух. Влада повідомляє про щонайменше 48 загиблих та десятки поранених.

Афганські правоохоронці після нападу у Кабулі

Афганські правоохоронці після нападу у Кабулі

Один із шиїтських кварталів Кабула сколихнув потужний вибух. У вівторок, 15 серпня, терорист-смертник підірвав себе перед навчальним центром у західній частині афганської столиці. Напад був скоєний у районі, населеному переважно мусульманами-шиїтами, передає інформагенція Reuters. 

За даними афганського уряд, внаслідок вибуху загинуло щонайменше 48 осіб, ще принаймні 67 осіб отримали поранення, повідомляє агенція новин Reuters.

Поки що жодне з радикальних угруповань та рухів не взяло відповідальність на себе за скоєний напад. Радикальний ісламістський рух "Талібан", котрий останнім часом вчиняє напади на урядові війська та центри, заперечив свою причетність до сьогоднішнього теракту. Попередні атаки на шиїтів в Афганістані скоювали бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД).

Одна з жертв нападу у Кабулі

Одна з жертв нападу у Кабулі

Нинішній теракт стався саме тоді, коли уряд опинився під сильний тиском та шквалом критики через напад талібів на місто Газні. Останній призвів до п'яти днів інтенсивних боїв, під час яких загинули сотні цивільних осіб і афганських силовиків та військових.

Загалом з початку року в афганській столиці було скоєно 16 терористичних нападів, унаслідок яких загинуло не менше 240 людей, нагадує dpa.

  • Жінки вивчають медицину в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студентки медицини

    Дві студентки медицини з університету Кабула разом зі своєю професоркою (на фото праворуч) розглядають гіпсовий зліпок частини людського тіла. Фотографію було зроблено в 1962 році. Тоді було само собою зрозумілим, що жінки брали участь в громадському житті Афганістану, а також мали доступ до освіти.

  • Жінки на вулицях Кабула

    Модерний Афганістан - у минулому

    Шик на вулицях столиці

    Дві по-західному вдягнені жінки у жовтні 1962 року виходять зі студійної будівлі радіостанції "Радіо Кабул" в афганській столиці. Після того, як у середині 1990-тих років владу у країні захопили фундаменталісти з "Талібану", жінки змушені були закрити волосся хусткою та вдягти бурку.

  • Студентки в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Рівні права для всіх

    У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.

  • Зародження інформатики

    Модерний Афганістан - у минулому

    Зародження інформатики

    Радянська викладачка проводить заняття у Політехнічному інституті в Кабулі - і розповідає афганським студенткам та студентам про тогочасне становище комп’ютерних технологій. Протягом десяти років постійної війни в афганських вишах працювало багато радянських викладачів.

  • Студенти в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студенти поміж собою

    Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".

  • Школярки в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Школа для всіх

    Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.

  • Мати з дітьми в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Двокласове суспільство - до сьогодні

    Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.

    Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк


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Афганські силовики повернули контроль над більшою частиною міста Газні

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