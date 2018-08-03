 Напад смертника в Афганістані: троє військових НАТО загинули | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.08.2018

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Новини

Напад смертника в Афганістані: троє військових НАТО загинули

Троє військових НАТО загинули в Афганістані внаслідок атаки терориста-смертника. Ще

Місія НАТО Рішуча підтримка була впроваджена в Афганістані на початку 2015 року та обмежується тренуванням афганських військових

Місія НАТО "Рішуча підтримка" була впроваджена в Афганістані на початку 2015 року та обмежується тренуванням афганських військових

Троє військовослужбовців НАТО загинули в Афганістані в неділю, 5 серпня, внаслідок атаки терориста-смертника. Про це поінформувала  служба зв'язків з громадськістю місії НАТО "Рішуча підтримка" (Resolute Support) в Афганістані. За даними місцевої влади, солдати місії НАТО здійснювали патрулювання на сході Афганістану в провінції Парван разом з військовими афганської армії. Саме іноземні військові, очевидно, і були мішенню атаки, повідомила речниця губернатора провінції Парван.

Повідомляється, що ще один член місії НАТО та двоє солдатів афганської національної армії зазнали поранень внаслідок вибуху. Громадянство загиблих поки що не оголошується.

Місія "Рішуча підтримка" була впроваджена на початку 2015 року, замінивши собою 13-річну бойову місію Міжнародних сил з підтримки безпеки в Афганістані (ISAF). Якщо в рамках ISAF на території країни перебували 140 тисяч військових НАТО, то чисельність персоналу нової місії поки обмежується приблизно 13 тисячами бійців. Вони не беруть участі в бойових діях, а займаються натомість вишкілом та консультуванням афганських сил безпеки.

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