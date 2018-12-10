Напад на різдвяний ринок у Страсбурзі: як це було

Злочинець відкрив вогонь з автоматичної зброї у вівторок, 11 грудня, близько 20.00 за місцевим часом, коли на різдвяному ярмарку в Страсбурзі було особливо багатолюдно. У цю пору року "європейська столиця Різдва" - так називають місто у французькому Ельзасі - залучає десятки тисяч туристів.

Озброєний чоловік проник на територію ринку з боку моста Корбо, який веде в історичний центр міста, до Страсбурзького собору. Вулицею Орфевр він дійшов до площі Клебера, де за традицією проходить один з найстаріших в Європі різдвяних ярмарків. За розповідями очевидців, після цього пролунала "серія пострілів". "Потім ми побачили, що біжать. Одна жінка впала - не знаю, може, вона спіткнулася або була поранена", - розповіла очевидиця подій агентству AFP. За даними глави МВС країни Крістофа Кастанера, три людини загинули, ще 12 отримали поранення.

Злочинець спробував втекти з місця події, однак французькі військовослужбовці, що патрулювали вулиці, відкрили по ньому вогонь. Зав'язалася перестрілка. В результаті один з військових отримав вогнепальне поранення в руку, стрілок також був поранений. За інформацією радіостанції Franceinfo, з місця події чоловік зник на викраденому таксі. Пізніше поліції вдалося розшукати водія, той не постраждав і дає свідчення.

Що відомо про Страсбурзького стрілка?

Як повідомила газета Le Figaro, ймовірному злочинцю - 29 років. За попередніми даними, він - уродженець Страсбурга і раніше потрапляв в поле зору правоохоронних органів. Французькі спецслужби навіть присвоїли чоловікові статус особи, "що представляє загрозу національній безпеці" (fiche S). Зазвичай в цю категорію входять готові до застосування насильства радикальні ісламісти.

Військовослужбовці Національної жандармерії мали заарештувати його вранці 11 грудня за підозрою в спробі вбивства. Зробити це, однак, не вдалося, оскільки чоловіка не застали вдома. За даними газети Le Parisien, під час обшуку в його квартирі були виявлені гранати.

Чи можна говорити про терористичний слід?

Центр міста був перекритий після стрілянини

Розслідування події взяв на себе підрозділ боротьби з тероризмом прокуратури Парижа. До слідчих заходів також приєдналося Головне управління внутрішньої безпеки МВС - одна зі спецслужб Франції. Справа була порушена за статтями "вбивство" і "замах на вбивство". При цьому слідчі прямо говорять про причетність підозрюваного "до терористичної діяльності" і про його можливу "участь в злочинній змові з терористичними цілями".

Одразу після нападу американська компанія SITE Intelligence Group, яка відстежує активність ісламістських угруповань в мережі, констатувала, що ті в Telegram вітали напад. Проте, жодне з ісламістських угруповань поки не взяло на себе відповідальність за атаку.

Яка обстановка в місті після нападу?

Після інциденту центр Страсбурга був повністю перекритий, площа Клебера і прилеглі до неї вулиці спорожніли. Злочинця оголосили в розшук. Сили підтримки правопорядку встановили два периметри безпеки. Один - більш широкого охоплення, інший - більш компактний, в безпосередній близькості від Страсбурзького собору. Робота ярмарку 12 грудня призупинена, всі культурні об'єкти закриті, прапори приспущені на знак жалоби.

Через стрілянину загинули троє людей

З 10 грудня в місті проводилися пленарні засідання Європарламенту, сюди з'їхалися сотні депутатів і їхні помічники. Як повідомив кореспондент DW, який на момент нападу перебував у будівлі Європарламенту, виходи з нього були перекриті. Через кілька годин виступив голова Європарламенту Антоніо Таяні і дозволив тим, хто живе на околицях Страсбурга, покинути парламент. Депутатам, які проживають в центрі, французька поліція надала конвой супроводу.

До операції з розшуку Страсбурзького стрілка підключилися близько 400 поліцейських і 200 жандармів. Правоохоронні органи німецької федеральної землі Баден-Вюртемберг посилили контроль на кордоні з Францією і перевіряють тих, хто в'їжджає з боку Страсбурга. Автомобілістів попросили за можливості утримуватися від перетину кордону в цьому районі.

Як відреагувала влада?

Президент Франції Еммануель Макрон був оперативно проінформований про напад. Він направив до Страсбурга главу МВС країни Крістофа Кастанера. Незабаром після події глава держави оголосив засідання кризового штабу. У ніч на 12 грудня він зустрівся в Парижі з прем'єр-міністром Франції Едуаром Філіппом і міністеркою збройних сил Флоранс Парлі.

Рівень терористичної загрози в країні був підвищений до максимального. У антитерористичних операціях Sentinelle і Vigipirate задіяні військові, які допомагають поліції і службам безпеки.

На які питання поки немає відповідей?

Офіційні особи у Франції і місцеві ЗМІ поки ніяк не коментують мотиви нападника. Крім того, незрозуміло, чи діяв він самотужки або за підтримки спільників. У мерії Страсбурга невдовзі після нападу повідомили, що "є підозри про наявність другого" співучасника, який міг бути залучений до інциденту зі стріляниною. Проте, підтверджень з цього приводу пізніше не надходило.

Ціла низка питань виникає і до підтримки безпеки на різдвяному ярмарку. Відомо, що там щодня чергували близько 300 співробітників поліції і ще близько 160 правоохоронців у цивільному. На під'їздах були встановлені бетонні блоки з метою не допустити теракт з використанням транспортних засобів. Проте, злочинцеві вдалося не тільки відкрити по людях вогонь з автоматичної зброї, а й втекти з місця злочину після поранення.

Різдвяний ярмарок у Страсбурзі одного разу в минулому вже міг стати об'єктом нападу. У 2000 році спробі теракту із застосуванням вибухових речовин поліції, проте, вдалося запобігти.