Напад на різдвяний ринок у Страсбурзі: що відомо

Злочинець відкрив вогонь з автоматичної зброї у вівторок, 11 грудня, близько 20.00 за місцевим часом, коли на різдвяному ярмарку в Страсбурзі було особливо багатолюдно. У цю пору року "європейська столиця Різдва" - так називають місто у французькому Ельзасі - залучає десятки тисяч туристів.

Озброєний чоловік проник на територію ринку з боку моста Корбо, який веде в історичний центр міста, до Страсбурзького собору. Вулицею Орфевр він дійшов до площі Клебера, де за традицією проходить один з найстаріших в Європі різдвяних ярмарків. За розповідями очевидців, після цього пролунала "серія пострілів". "Потім ми побачили, що біжать. Одна жінка впала - не знаю, може, вона спіткнулася або була поранена", - розповіла очевидиця подій агентству AFP. За останніми даними французьких правоохоронців, три людини загинули, ще 13 отримали поранення, з ниж дев'ятеро отримали тяжкі поранення.

Злочинець спробував втекти з місця події, однак французькі військовослужбовці, що патрулювали вулиці, відкрили по ньому вогонь. Зав'язалася перестрілка. В результаті один з військових отримав вогнепальне поранення в руку, стрілок також був поранений. За інформацією радіостанції Franceinfo, з місця події чоловік зник на викраденому таксі. Пізніше поліції вдалося розшукати водія, той не постраждав і дає свідчення.

Що відомо про Страсбурзького стрілка?

Як повідомила газета Le Figaro, ймовірному злочинцю - 29 років. За попередніми даними, він - уродженець Страсбурга і раніше потрапляв в поле зору правоохоронних органів. Агенція Reuters назвала також ім'я ймовірного нападника - Шеріф Ч. За даними dpa, у 2016 році підозрюваного було засуджено до двох років та трьох місяців ув'язнення за пограбування аптеки та медичного закладу у німецьких містах Майнці та Енгені. Його також засуджували за скоєння крадіжок у Франції та Швейцарії у 2008 и 2013 роках. Французькі спецслужби присвоїли чоловікові статус особи, "що представляє загрозу національній безпеці" (fiche S). Зазвичай в цю категорію входять готові до застосування насильства радикальні ісламісти.

Військовослужбовці Національної жандармерії мали заарештувати його вранці 11 грудня за підозрою в спробі вбивства. Зробити це, однак, не вдалося, оскільки чоловіка не застали вдома. За даними газети Le Parisien, під час обшуку в його квартирі були виявлені гранати.

Чи можна говорити про терористичний слід?

Центр міста був перекритий після стрілянини

Розслідування події взяв на себе підрозділ боротьби з тероризмом прокуратури Парижа. До слідчих заходів також приєдналося Головне управління внутрішньої безпеки МВС - одна зі спецслужб Франції. Справа була порушена за статтями "вбивство" і "замах на вбивство". Поки що слідство не встановило мотивів нападника, також поки що не підтверджено, що напад мав терористичне підґрунтя.

Одразу після нападу американська компанія SITE Intelligence Group, яка відстежує активність ісламістських угруповань в мережі, констатувала, що ті в Telegram вітали напад. Проте, жодне з ісламістських угруповань поки не взяло на себе відповідальність за атаку.

Яка обстановка в місті після нападу?

Після інциденту центр Страсбурга був повністю перекритий, площа Клебера і прилеглі до неї вулиці спорожніли. Злочинця оголосили в розшук. Сили підтримки правопорядку встановили два периметри безпеки. Один - більш широкого охоплення, інший - більш компактний, в безпосередній близькості від Страсбурзького собору. Робота ярмарку 12 грудня призупинена, всі культурні об'єкти закриті, прапори приспущені на знак жалоби.

Через стрілянину загинули троє людей

З 10 грудня в місті проводилися пленарні засідання Європарламенту, сюди з'їхалися сотні депутатів і їхні помічники. Як повідомив кореспондент DW, який на момент нападу перебував у будівлі Європарламенту, виходи з нього були перекриті. Через кілька годин виступив голова Європарламенту Антоніо Таяні і дозволив тим, хто живе на околицях Страсбурга, покинути парламент. Депутатам, які проживають в центрі, французька поліція надала конвой супроводу.

До операції з розшуку Страсбурзького стрілка підключилися близько 400 поліцейських і 200 жандармів. Правоохоронні органи німецької федеральної землі Баден-Вюртемберг посилили контроль на кордоні з Францією і перевіряють тих, хто в'їжджає з боку Страсбурга. Автомобілістів попросили за можливості утримуватися від перетину кордону в цьому районі.

Як відреагувала влада?

Президент Франції Еммануель Макрон був оперативно проінформований про напад. Він направив до Страсбурга главу МВС країни Крістофа Кастанера. Незабаром після події глава держави оголосив засідання кризового штабу. У ніч на 12 грудня він зустрівся в Парижі з прем'єр-міністром Франції Едуаром Філіппом і міністеркою збройних сил Флоранс Парлі.

Рівень терористичної загрози в країні був підвищений до максимального. У антитерористичних операціях Sentinelle і Vigipirate задіяні військові, які допомагають поліції і службам безпеки.

На які питання поки немає відповідей?

Офіційні особи у Франції і місцеві ЗМІ поки ніяк не коментують мотиви нападника. Крім того, незрозуміло, чи діяв він самотужки або за підтримки спільників. У мерії Страсбурга невдовзі після нападу повідомили, що "є підозри про наявність другого" співучасника, який міг бути залучений до інциденту зі стріляниною. Проте, підтверджень з цього приводу пізніше не надходило.

Ціла низка питань виникає і до підтримки безпеки на різдвяному ярмарку. Відомо, що там щодня чергували близько 300 співробітників поліції і ще близько 160 правоохоронців у цивільному. На під'їздах були встановлені бетонні блоки з метою не допустити теракт з використанням транспортних засобів. Проте, злочинцеві вдалося не тільки відкрити по людях вогонь з автоматичної зброї, а й втекти з місця злочину після поранення.

Різдвяний ярмарок у Страсбурзі одного разу в минулому вже міг стати об'єктом нападу. У 2000 році спробі теракту із застосуванням вибухових речовин поліції, проте, вдалося запобігти.

Стрілянина у Страсбурзі: що відомо про напад Злочинець стріляв по натовпу з автоматичної зброї Злочинець відкрив стрілянину з автоматичної зброї ввчері 11 грудня на різдвяному ринку поблизу Страсбурзького собору в історичному центрі міста. Загинули три людини, ще 13 дістали поранення. 29-річного нападника намагалися раніше затримати французькі силовики у рамках антитерористичної операції Sentinelle. Чоловіка було поранено, але він зміг утекти на таксі. Водій не постраждав і дає свідчення.

Стрілянина у Страсбурзі: що відомо про напад Підозрюваного вважали загрозою нацбезпеці До атаки в Страсбурзі нападник уже потрапляв у поле зору поліції. Французькі спецслужби присвоїли йому статус особи, що "являє загрозу національній безпеці" (статус fiche S). Військові національної жандармерії мали заарештувати його вранці 11 грудня, однак зробити цього не змогли, оскільки не застали вдома. Під час обшуку в квартирі чоловіка знайшли гранати.

Стрілянина у Страсбурзі: що відомо про напад Європарламент перекрили З 10 грудня в Страсбурзі проходили пленарні засідання Європарламенту. До міста з'їхалися сотні депутатів та їхніх помічників. Після перших повідомлень про стрілянину вхід до будівлі та виходи з неї перекрили. Водночас ще до інциденту підвищили заходи безпеки - поліція ретельно оглядала особисті речі людей, які прямували до центру.

Стрілянина у Страсбурзі: що відомо про напад Слідство веде підрозділ боротьби з тероризмом Президента Франції Еммануеля Макрона поінформували про напад, до Страсбурга вирушив глава МВС країни Крістоф Кастанер. За розслідування інциденту взявся підрозділ з боротьби з тероризмом прокуратури Парижа. До слідчих дій долучилося Головне управління внутрішньої безпеки МВС - одна зі спецслужб Франції. Справу заведено за статтями вбивство і спроба вбивтсва.

Стрілянина у Страсбурзі: що відомо про напад Затримано п'ятьох підозрюваних, триває пошук стрілка Французькі силовики затримали п'ятьох людей, які можуть бути причетні до інциденту. Уряд підвищив рівень терористичної загрози до найвищого ступеня. Триває масштабна пошукова операція, в якій задіяні близько 400 поліцейських і 200 жандармів. Різдвяний ринок у середмісті буде зачинений 12 грудня, який влада оголосила днем жалоби.

Стрілянина у Страсбурзі: що відомо про напад Злочинець втік до Німеччини? За повідомленням німецьких правоохоронців, розшукуваний чоловік у 2016 році був засуджений за злам з метою пограбування у Німеччині. Підозрюють, що після стріляни у Страсбурзі він міг втекти до ФРН. У Баден-Вюртемберзі посилили контроль на кордоні з Францією і перевіряють тих, хто в'їжджає з боку Страсбурга. Автомобілістів попросили утримуватися від перетину кордону в цьому районі.

Стрілянина у Страсбурзі: що відомо про напад Один з найстаріших різдвяних ринків Європи Різдвяний ринок у Страсбурзі - один з найстаріших і найбільших у Європі. Місто в Ельзасі, на кордоні Франції та Німеччини називають "європейською столицею Різдва". Щороку туди з'їжджаються близько двох мільйонів туристів. Після нападу 11 листопада ринок тимчасово закрили, а крім того правоохоронці встановили в середмісті два периметри безпеки. Автор: Катерина Вєнкіна, Ганна Бєднова

