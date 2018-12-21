 Напад на МЗС Лівії: є жертви | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.12.2018

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Новини

Напад на МЗС Лівії: є жертви

Озброєні нападники штурмували міністерство закордонних справ Лівії у Триполі. Внаслідок атаки кілька людей загинули, також є поранені.

МЗС Лівії після атаки

МЗС Лівії після атаки

Щонайменше троє людей загинули, а десятеро - зазнали поранень внаслідок атаки озброєних людей на МЗС Лівії в столиці країни Триполі у вівторок, 25 грудня. Лівійський уряд вважає напад терористичною атакою, за якою ймовірно стоїть "Ісламська держава", інформує агенція Reuters.

Три нападники спочатку привели в дію вибуховий пристрій, що пошкодив будівлю і кілька машин, а потім відкрили вогонь по будівлі міністерства. Двоє смертників прорвалися всередину будівлі МЗС Лівії і підірвали себе. Повідомляється, що одного з трьох зловмисників застрелив охоронець міністерства. Поки що жодне з терористичних угруповань не взяло на себе відповідальності за напад.

Це вже не вперше нападники намагаються атакувати відомства країни, користаючись хаотичною політичною ситуацією. Хаос у Лівії панує з 2011 року, коли був повалений і вбитий диктатор країни Муаммар Каддафі. Нині Лівія розділена між двома урядами, котрі ворогують між собою, - кабінетом національної єдності у Триполі, який був сформований за підтримки ООН, а також урядом повстанців у місті Тобрук на сході країни. Озброєні групи продовжують боротьбу за контроль над різними частинами країни.

 

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