 Напад на мечеті в Новій Зеландії: кількість загиблих зросла | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.03.2019

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Новини

Напад на мечеті в Новій Зеландії: кількість загиблих зросла

Внаслідок атаки на дві мечеті в Крайстчерчі загинули близько 50 осіб. Прем'єрка Джасінда Ардерн назвала стрілянину терористичною атакою.

Поліцейський неподалік мечеті, де було вчинено напад

Поліцейський неподалік мечеті, де було вчинено напад

Збройний напад на дві мечеті в новозеландському місті Крайстчерч є терактом, заявила прем'єр-міністерка країни Джасінда Ардерн. "Ясно, що це можна назвати тільки терористичною атакою", - зазначила вона в п'ятницю, 15 березня, та додала, що цей день став "одним з найтемніших" у історії Нової Зеландії.

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У редакції херсонської газети "Новий день" стався інцидент із застосуванням зброї та сльозогінного газу. (18.01.2019)

Невідомий розпочав стрілянину під час п'ятничної молитви в мечетях новозеландського міста Крайстчерч. Прем'єрка Нової Зеландії назвала цей день "одним з найтемніших" в історії країни. (15.03.2019)

Раніше цього дня у Крайстчерчі було вчинено збройний напад на дві мечеті під час п'ятничної молитви. За оновленими офіційними даними, внаслідок стрілянини загинули 49 осіб. Найбільше загиблих - щонайменше 30 осіб - у мечеті Масжід-аль-Нур у центрі Крайстчерча, інформує агенція AP. Щонайменше 20 осіб зазнали серйозних поранень. За свідченнями очевидців, під час стрілянини в мечеті в центрі міста Крайстчерч перебували близько 200 осіб.

Владі вдалося затримати чотирьох підозрюваних, серед яких одна жінка. Одному з затриманих висунули звинувачення у вбивстві. Правоохоронці повідомили, що після стрілянини в мечетях фахівці знешкодили кілька саморобних вибухових пристроїв, "виявлених у транспортних засобах".

За повідомленнями новозеландських ЗМІ, відповідальність за стрілянину взяв на себе 28-річний громадянин Австралії, який нібито прибув до Нової Зеландії для вчинення цього нападу. Також повідомляється, що стрілець транслював напад у прямому ефірі в соцмережі Facebook.

 

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