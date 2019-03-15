Напад на мечеті в Новій Зеландії: кількість загиблих зросла

Збройний напад на дві мечеті в новозеландському місті Крайстчерч є терактом, заявила прем'єр-міністерка країни Джасінда Ардерн. "Ясно, що це можна назвати тільки терористичною атакою", - зазначила вона в п'ятницю, 15 березня, та додала, що цей день став "одним з найтемніших" у історії Нової Зеландії.

Раніше цього дня у Крайстчерчі було вчинено збройний напад на дві мечеті під час п'ятничної молитви. За оновленими офіційними даними, внаслідок стрілянини загинули 49 осіб. Найбільше загиблих - щонайменше 30 осіб - у мечеті Масжід-аль-Нур у центрі Крайстчерча, інформує агенція AP. Щонайменше 20 осіб зазнали серйозних поранень. За свідченнями очевидців, під час стрілянини в мечеті в центрі міста Крайстчерч перебували близько 200 осіб.

Владі вдалося затримати чотирьох підозрюваних, серед яких одна жінка. Одному з затриманих висунули звинувачення у вбивстві. Правоохоронці повідомили, що після стрілянини в мечетях фахівці знешкодили кілька саморобних вибухових пристроїв, "виявлених у транспортних засобах".

За повідомленнями новозеландських ЗМІ, відповідальність за стрілянину взяв на себе 28-річний громадянин Австралії, який нібито прибув до Нової Зеландії для вчинення цього нападу. Також повідомляється, що стрілець транслював напад у прямому ефірі в соцмережі Facebook.