Напад на журналіста в Черкасах: поліція порушила справу

У місті Черкаси невідомий вчинив напад на місцевого журналіста Вадима Комарова. Зранку суботи, 4 травня, газетяр йшов вулицею, коли до нього підійшов невідомий і став завдавати працівникові ЗМІ тілесних ушкоджень.

Про напад на одного з черкащан повідомила прес-служба Національної поліції Черкаської області. "З тяжкими тілесними ушкодженнями потерпілого доставлено до лікарні", - йдеться у повідомленні.

За даними поліції, зловмисник утік з місця події. "Особу нападника встановлюють", - зазначається на сайті місцевої поліції. За фактом скоєння нападу правоохоронці повідомили про відкриття кримінального провадження. У Нацполіції жодних деталей про особу потерпілого не називають.

Жертва нападу - журналіст Комаров

Однак згодом голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, що в Черкасах жорстоко побили відомого місцевого журналіста Вадима Комарова.

Томіленко запевнив, що на Комарова "було скоєно замах". Сам Комаров "прооперований і перебуває у комі", додав Томіленко. "Попереду - тривале лікування, справжня боротьба за життя", - застеріг голова НСЖУ.

Щодо самого Комарова, то, на думку Томіленка, він "часто порушував резонансні теми" та "дратував багатьох у Черкасах, хто мав велику владу і великі гроші".

З початку року вже 63 справи за злочини проти журналістів

Напередодні в МВС України повідомили, що з початку 2019 року слідчі Нацполіції розпочали досудове розслідування щодо 63 кримінальних правопорушень у сфері професійної діяльності журналістів.

"За результатами проведеного розслідування за вказаний період часу до суду направлено обвинувальні акти у шести кримінальних провадженнях", - йдеться в повідомленні прес-служби МВС.

Як повідомлялося, в опублікованому 18 квітня щорічному індексі свободи ЗМІ у світі станом на 2019 рік, який підготувала правозахисна організація "Репортери без кордонів", Україна посіла 102 місце, що на одну позначку нижче порівняно з торішнім показником.