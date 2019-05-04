Напад на журналіста в Черкасах: поліція перекваліфікувала кримінальне провадження

Національна поліція України перекваліфікувала кримінальне провадження, відкрите напередодні після нападу на черкаського журналіста Вадима Комарова.

Про зміни повідомила в неділю, 5 травня, прес-служба Національної поліції Черкаської області. Згідно з повідомленням відомства, тепер слідчі класифікують скоєний злочин як "замах на умисне вбивство". Напередодні провадження було відкрито за статтею Кримінального кодексу про умисне тяжке тілесне ушкодження.

Поліцейські також звертаються до громадян, котрі стали свідками або очевидцями злочину, повідомити наявну в них інформацію слідчим.

Як повідомлялося, 4 травня близько 9:00 години ранку невідомий напав на вулиці Небесної сотні в Черкасах на журналіста Вадима Комарова. Внаслідок нападу потерпілого доставили з тяжкими травмами до лікарні, де його прооперували. Газетяр ще й досі перебуває в реанімації.

Як повідомляється на Facebook-сторінці голови Національної спілки журналістів України (НСЖУ), Комаров перебуває у стані штучної коми. Раніше в НСЖУ заявили, що Комаров займався резонансними темами.

Днями в МВС України повідомили, що з початку 2019 року слідчі Нацполіції розпочали досудове розслідування щодо 63 кримінальних правопорушень у сфері професійної діяльності журналістів.

Як повідомлялося, в опублікованому 18 квітня щорічному індексі свободи ЗМІ у світі станом на 2019 рік, який підготувала правозахисна організація "Репортери без кордонів", Україна посіла 102 місце, що на одну позначку нижче порівняно з торішнім показником.