 Напад на журналіста в Черкасах: поліція перекваліфікувала кримінальне провадження | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.05.2019

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Новини

Напад на журналіста в Черкасах: поліція перекваліфікувала кримінальне провадження

Відтепер скоєний у Черкасах напад на журналіста кваліфіковано як "замах на умисне вбивство". Сам потерпілий перебуває з тяжкими травмами в лікарні.

Нацполіція України

Поліція перекваліфікувала провадження про побиття черкаського журналіста

Національна поліція України перекваліфікувала кримінальне провадження, відкрите напередодні після нападу на черкаського журналіста Вадима Комарова.

Про зміни повідомила в неділю, 5 травня, прес-служба Національної поліції Черкаської області. Згідно з повідомленням відомства, тепер слідчі класифікують скоєний злочин як "замах на умисне вбивство". Напередодні провадження було відкрито за статтею Кримінального кодексу про умисне тяжке тілесне ушкодження.

DW.COM

На одній з вулиць міста Черкаси невідомий напав на місцевого журналіста Вадима Комарова. Журналіст опинився в лікарні з численними тілесними ушкодженнями. (04.05.2019)

Україна опустилася на сходинку нижче у рейтингу свободи преси - насамперед через такі негативні фактори, як насильство проти журналістів-розслідувачів та війну на Донбасі, пояснюють правозахисники. (18.04.2019)

За словами представниці ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуні Міятович, влада України повинна провести оперативне розслідування нападу на журналіста інтернет-телеканалу "Громадське ТБ Запоріжжя". (24.05.2016)

Поліцейські також звертаються до громадян, котрі стали свідками або очевидцями злочину, повідомити наявну в них інформацію слідчим.

Як повідомлялося, 4 травня близько 9:00 години ранку невідомий напав на вулиці Небесної сотні в Черкасах на журналіста Вадима Комарова. Внаслідок нападу потерпілого доставили з тяжкими травмами до лікарні, де його прооперували. Газетяр ще й досі перебуває в реанімації.

Як повідомляється на Facebook-сторінці голови Національної спілки журналістів України (НСЖУ), Комаров перебуває у стані штучної коми. Раніше в НСЖУ заявили, що Комаров займався резонансними темами.

Днями в МВС України повідомили, що з початку 2019 року слідчі Нацполіції розпочали досудове розслідування щодо 63 кримінальних правопорушень у сфері професійної діяльності журналістів.

Як повідомлялося, в опублікованому 18 квітня щорічному індексі свободи ЗМІ у світі станом на 2019 рік, який підготувала правозахисна організація "Репортери без кордонів", Україна посіла 102 місце, що на одну позначку нижче порівняно з торішнім показником.

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