Напад на готель у Найробі: щонайменше 15 загиблих, включаючи іноземців

Щонайменше 15 осіб вбиті під час атаки ісламістів ввечері у вівторок, 15 січня, на висококласний готель у столиці Кенії Найробі, поінформували агенцію AFP джерела у поліції країни. Екстремісти увірвалися до будівлі, в якій розташований готель та офісні приміщення, і розстріляли гостей комплексу, котрі перебували у кафе. Один з нападників підірвав себе всередині готелю.

"На даний момент 15-ро людей загинули, включаючи іноземців", - повідомило джерело у поліції на умовах анонімності. Серед загиблих є один громадянин США, підтвердили у Держдепартаменті країни. За даними агенції Reuters, ще один із загиблих є підданим Великобританії.

Служби безпеки Кенії усю ніч намагалися знешкодити злочинців та убезпечити після атаки готельно-розважальний комплекс DusitD2, котрий включає готель високого класу на 101 кімнату, комплекс спа, ресторан і офісну будівлю. Кілька десятків туристів, котрі перебували у пастці захопленого нападниками готелю, були звільнені о 3:30 за місцевим часом. Після цього з готельного комплексу пролунали чергові постріли і вибухи. Як інформує агенція AP, станом на ранок середи, 16 січня, стрілянина у готелі триває.

Відповідальність за атаку взяли на себе бойовики радикального ісламістського угрупування "Аш-Шабаб". Повідомляється, що кілька нападників ще досі можуть перебувати у різних точках готельного комплексу.