 Напад на готель у Найробі: серед загиблих є іноземці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.01.2019

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Новини

Напад на готель у Найробі: серед загиблих є іноземці

Усіх нападників на готель у центрі столиці Кенії було вбито. Як повідомив президент країни, внаслідок нападу загинуло 14 цивільних осіб.

Член служби безпеки під час евакуації гостей з готелю у Найробі

Член служби безпеки під час евакуації гостей з готелю у Найробі

В результаті нападу ісламістів на висококласний готель у столиці Кенії Найробі, який розпочався ввечері у вівторок, 15 січня, та тривав усію ніч, загинуло 14 цивільних осіб. Про це зранку у середу, 16 січня, повідомив президент Кенії Джомо Кеніята. За його словами, усіх нападників було "нейтралізовано" під час спецоперації силових органів країни. Кеніята також додав, що під час спецоперації було евакуйовано 700 цивільних.   

Раніше інформагенції повідомляли про щонайменше 15 загиблих внаслідок нападу. Екстремісти увірвалися до будівлі, в якій розташований готель та офісні приміщення, і розстріляли гостей комплексу, котрі перебували у кафе. Один з нападників підірвав себе всередині готелю. Серед загиблих є один громадянин США, підтвердили у Держдепартаменті країни. За даними агенції Reuters, ще один із загиблих є підданим Великобританії. 

Служби безпеки Кенії усю ніч намагалися знешкодити злочинців та убезпечити після атаки готельно-розважальний комплекс DusitD2, котрий включає готель високого класу на 101 кімнату, комплекс спа, ресторан і офісну будівлю. Кілька десятків туристів, котрі перебували у пастці захопленого нападниками готелю, були звільнені о 3:30 за місцевим часом. Після цього з готельного комплексу пролунали чергові постріли і вибухи. Станом на ранок середи стрілянина у готелі тривала. Відповідальність за атаку взяли на себе бойовики радикального ісламістського угрупування "Аш-Шабаб". 

 

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