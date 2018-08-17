 Напад на Гандзюк: Нацполіція повідомила про затримання п′ятьох підозрюваних | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.08.2018

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Новини

Напад на Гандзюк: Нацполіція повідомила про затримання п'ятьох підозрюваних

За підозрою у скоєнні замаху на Катерину Гандзюк Нацполіція веде розслідування щодо п'ятьох осіб. Чоловіка, який нібито купував сірчану кислоту для нападу, суд у Херсоні арештував на 60 діб без права внесення застави.

Катерина Гандзюк

Катерина Гандзюк

Українські правоохоронці затримали ще трьох осіб, підозрюваних слідством у скоєнні замаху на вбивство радниці мера Херсона Катерини Гандзюк. Таким чином, затримано п'ятьох підозрюваних в організації та співучасті у здійсненні цього злочину. Про це у понеділок, 20 серпня, повідомив під час брифінгу на Львівщині голова Національної поліції Сергій Князєв, інформують на офіційному сайті Нацполіції України.

"Зараз стосовно п’ятьох чоловіків ведеться кримінальне розслідування. Матеріали щодо обрання запобіжного заходу щодо затриманих буде скеровано до суду", - зазначив Князєв.

Нагадаємо, що 17 серпня Нацполіція спільно зі Службою безпеки України затримали двох підозрюваних у нападі на Гандзюк. Тоді директор департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко повідомив, що серед двох затриманих є чоловік, який був зафіксований камерами спостереження в момент купівлі сірчаної кислоти.

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Херсонська активістка Катерина Гандзюк повідомила, що не впізнає підозрюваного чоловіка, затриманого через спробу замаху на неї, пише видання "Українська правда". (16.08.2018)

Херсонську активістку Катерину Гандзюк облили кислотою. Опіки - понад 30 % тіла. Напад дуже схожий на сплановану акцію залякування, вважають місцеві журналісти і політики. (01.08.2018)

Замах на вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк було вчинено на замовлення "співробітників правоохоронних і державних органів", повідомив генпрокурор України Юрій Луценко. (08.08.2018)

20 серпня суд у Херсоні обрав цьому затриманому запобіжний захід - арешт на 60 діб без права внесення застави, повідомили у відділі комунікації поліції Херсонської області. 

Раніше Херсонський міський суд арештував на два місяці затриманого 3 серпня підозрюваного в нападі на активістку. Утім, Катерина Гандзюк не впізнала підозрюваного поліцією чоловіка і припустила, що затриманий може бути непричетний до нападу на неї. Водночас херсонська активістка зазначила, що раніше мала погані відносини із правоохоронцями і отримувала від них "погрози і попередження".

Генеральний прокурор України Юрій Луценко 8 серпня повідомив, що замах на вбивство активістки Катерини Гандзюк було скоєно на замовлення співробітників правоохоронних і державних органів. Прокуратура Херсонської області передала до Головного слідчого управління Служби безпеки України кримінальне провадження щодо цієї справи.

Нагадаємо, 31 липня радницю мера Херсона Катерину Гандзюк невідомий зловмисник облив великою кількістю концентрованої сірчаної кислоти. Жінка отримала хімічний опік понад 30 відсотків поверхні тіла. Наступного дня постраждалу літаком доправили на лікування до Києва. 

 

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