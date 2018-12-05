Напад на банки в Бразилії: щонайменше 12 загиблих

Щонайменше 12 людей, серед яких двоє дітей, загинули в п'ятницю, 7 грудня, у Бразилії, коли зловмисники здійснили збройний напад на два відділення банків у місті Мілагріс (штат Сеара). Як повідомляє агенція AP з посиланням на місцеву поліцію, нападники заблокували дорогу в центр міста та захопили заручників, коли намагалися увірватися в два банки, розташовані на одній вулиці.

Після цього між правоохоронцями, які прибули на місце подіії, та зловмисниками почалася перестрілка, внаслідок якої й загинули люди. Зазначається, що серед загиблих - дві дитини віком від 10 до 13 років. За словами мера міста Мілагріс, п'ятеро із загиблих, у тому числі діти, були членами однієї родини, яка поверталася з місцевого аеропорту, зазначає AFP. Міський голова також зазначив, що заручники загинули від рук злочинців, а не від вогню, який відкрила поліція.

Пізніше секретар громадської безпеки в штаті Сеара Андре Коста повідомив, що шестеро із загиблих були нападниками, а інші - їхніми заручниками. Правоохоронці, за його словами, ще не встановили осіб загиблих. За даними місцевої поліції, двох підозрюваних уже затримали, а кільком вдалося втекти.

Штат Сеара - один з найнебезпечніших і найбільш криміногенних у Бразилії. Загалом же Бразилія є світовим лідером за кількістю убивств щороку, пише AP.