 Напад на базу спецслужби в Афганістані: ″понад сотню″ загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.01.2019

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Новини

Напад на базу спецслужби в Афганістані: "понад сотню" загиблих

Бойовики "Талібану" напали на базу спецслужби в центральному Афганістані. За даними агентства Reuters, внаслідок нападу загинули понад сотню осіб.

Будівля тренувального центру після нападу

Будівля тренувального центру після нападу

Понад сто співробітників афганської спецслужби Національний директорат безпеки (НДБ) вочевидь загинули в понеділок, 21 січня, внаслідок нападу бойовиків ісламістського руху "Талібан" на тренувальний центр у провінції Майдан-Вардак в центральному Афганістані. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на неназваного високопосадовця міністерства оборони країни.

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"Ми маємо інформацію про 126 загиблих унаслідок вибуху у військовому тренувальному центрі", - заявив посадовець. Ще одне джерело агентства в провінції Майдан-Вардак підтверджує, що на базі загинули понад 100 осіб. Раніше називали цифри в 15 загиблих та 25 поранених.

Напад було скоєно вранці за місцевим часом. На територію військової бази, де розміщений тренувальний центр афганської спецслужби, увірвалися терорист-самогубця на начиненому вибухівкою автомобілі та ще принаймні троє озброєних бойовиків. Автомобіль підірвали всередині центру.

За даними міністерства оборони Афганістану, бойовики "Талібану" використали для нападу бронеавтомобілі Humwee, які захопили раніше у сутичках з афганськими військовими.

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  • Жінки на вулицях Кабула

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  • Зародження інформатики

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  • Студенти в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студенти поміж собою

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  • Школярки в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

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    Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.

  • Мати з дітьми в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Двокласове суспільство - до сьогодні

    Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.

    Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк


DW.COM

Модерний Афганістан - у минулому

Враження з іншого часу - та іншого світу. По-західному вдягнені та не прикриті хустками - такими були жінки в Кабулі в 1967 році. Інформаційне агентство dpa оприлюднило історичні знімки. (24.08.2015)  

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