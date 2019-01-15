Напад на базу спецслужби в Афганістані: "понад сотню" загиблих

Понад сто співробітників афганської спецслужби Національний директорат безпеки (НДБ) вочевидь загинули в понеділок, 21 січня, внаслідок нападу бойовиків ісламістського руху "Талібан" на тренувальний центр у провінції Майдан-Вардак в центральному Афганістані. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на неназваного високопосадовця міністерства оборони країни.

"Ми маємо інформацію про 126 загиблих унаслідок вибуху у військовому тренувальному центрі", - заявив посадовець. Ще одне джерело агентства в провінції Майдан-Вардак підтверджує, що на базі загинули понад 100 осіб. Раніше називали цифри в 15 загиблих та 25 поранених.

Напад було скоєно вранці за місцевим часом. На територію військової бази, де розміщений тренувальний центр афганської спецслужби, увірвалися терорист-самогубця на начиненому вибухівкою автомобілі та ще принаймні троє озброєних бойовиків. Автомобіль підірвали всередині центру.

За даними міністерства оборони Афганістану, бойовики "Талібану" використали для нападу бронеавтомобілі Humwee, які захопили раніше у сутичках з афганськими військовими.