 Напад з ножем у Глазго: поліція застрелила підозрюваного | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.06.2020

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Новини

Напад з ножем у Глазго: поліція застрелила підозрюваного

Нападник з ножем у Глазго поранив кількох людей. Поліція застрелила підозрюваного зловмисника. За даними британських ЗМІ, загинули три людини.

Вулиця у Глазго, де зловмисник нападав з ножем на людей

Вулиця у Глазго, де зловмисник нападав з ножем на людей

Зловмисник з ножем напав на людей у шотладському Глазго у п'ятницю, 26 червня. За попередніми даними, постраждали кілька людей. За даними британських ЗМІ, загинули троє людей, а також пораненого одного поліцейського.

Офіційної підтвердженої інформації щодо вбитих і поранених внаслідок інциденту поки що немає. Поліція повідомила, що підозрюваного нападника застрелено, передає агентство dpa.

Як повідомив речник поліції, правоохоронці вввжають, що у зловмисника не було спільників. Поліція наголосила, що небезпеки для громадськості немає.

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