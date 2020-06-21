Напад з ножем у Глазго: поліція застрелила підозрюваного

Нападник з ножем у Глазго поранив кількох людей. Поліція застрелила підозрюваного зловмисника. За даними британських ЗМІ, загинули три людини.
Зловмисник з ножем напав на людей у шотладському Глазго у п'ятницю, 26 червня. За попередніми даними, постраждали кілька людей. За даними британських ЗМІ, загинули троє людей, а також пораненого одного поліцейського.
Офіційної підтвердженої інформації щодо вбитих і поранених внаслідок інциденту поки що немає. Поліція повідомила, що підозрюваного нападника застрелено, передає агентство dpa.
Як повідомив речник поліції, правоохоронці вввжають, що у зловмисника не було спільників. Поліція наголосила, що небезпеки для громадськості немає.
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