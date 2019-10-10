Напад в синагозі у штаті Нью-Йорк

У синагозі в Монсі невідомий поранив ножем п'ятьох осіб. За повідомленнями ЗМІ, цього тижня в Нью-Йорку й однойменному штаті сталась серія атак, ймовірно, антисемітської спрямованості.
Щонайменше п'ятеро осіб дістали ножових поранень ввечері у суботу, 28 грудня, у синагозі містечка Монсі (штат Нью-Йорк, США) під час святкування Хануки. Про це повідомила у Twitter Рада зі зв'язків з громадськістю ортодоксальних юдеїв (OJPAC). Як передає CBS, під час святкових урочистостей озброєний мачете чоловік, чиє обличчя було приховано під шарфом, завдав кільком учасникам свята ножових поранень.
Постраждалих доставили в лікарню, двоє людей перебувають у критичному стані.
Нападника затримали
За даними ЗМІ, нападник зник з місця злочину на автомобілі марки Nissan. Поліція оточила прилеглий до синагоги район. Керівник місцевої поліції пізніше повідомив, що правоохоронці виявили автомобіль і можливого підозрюваного.
Мер мегаполіса Білл де Блазіо написав у Twitter, що поліція не допустить, щоб подібні напади стали "новою нормою". За повідомленням AP, цього року під час святкування Хануки у місті Нью-Йорк та в однойменному штаті сталась серія атак, імовірно, антисемітської спрямованості. Від початку цього тижня тільки до поліції Нью-Йорка надійшло понад п'ять таких повідомлень.
Ханука цього року відзначається з 22 по 30 грудня.