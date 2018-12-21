 Напад в Манчестері: інцидент, пов′язаний з тероризмом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.01.2019

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Новини

Напад в Манчестері: інцидент, пов'язаний з тероризмом

У новорічну ніч в Манчестері 25-річний чоловік поранив ножем трьох людей, зокрема співробітника транспортної поліції.

Поліція Манчестера після нападу на станції Вікторія

Поліція Манчестера після нападу на станції "Вікторія"

Напад на станції "Вікторія" в Манчестері у новорічну ніч названий слідчими "інцидентом, пов'язаним з тероризмом". Водночас затриманий 25-річний нападник за підозрою у замаху на вбивство. На місці події знайдені два ножі, поліція провела обшук в одному з районів на півночі міста, повідомляє у вівторок, 1 січня, телеканал Sky News.

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Понад 60 французьких поліцейських вчинили в минулому році самогубство. Терористична загроза з боку ісламістів змінила життя й роботу поліцейських назавжди. Психологічний тиск витримують не всі. (30.08.2018)

Координатор ЄС з боротьби з тероризмом Жиль де Кершов вважає, що зі збільшенням втрат бойовиків у Сирії та Іраку прихильники "Ісламської держави" можуть активізуватись в Європі. (03.12.2016)

Після атаки трьох поранених, серед яких співробітник британської транспортної поліції, у важкому стані доставили в лікарню. Їхні поранення не є небезпечними для життя.

Мотиви злочинця і його громадянство встановлюються.

Станція "Вікторія" - великий транспортний вузол міста, там розташовані залізничний вокзал та станція метро.

У червні 2018 року у МВС Великобританії попередили, що загроза терактів з боку ісламістів у Сполученому Королівстві "зберігатиметься на нинішньому підвищеному рівні" ще щонайменше два роки.

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